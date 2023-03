Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230308 Carlos Puglelli

–Diputado, usted ha presenciado el pasado lunes el inicio de sesiones en la Legislatura bonaerense. ¿Qué lectura puede hacer del discurso que ofreció Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa?

Me pareció un discurso muy importante, contando todo aquello que se hizo durante el año pasado, que fue muy importante para todos los bonaerenses, y también planteando los objetivos para lo que viene. La verdad es que es mucho lo que se ha hecho desde la Provincia y nos llena de orgullo como bonaerenses.

–¿Qué destaca usted, como diputado que recorre permanentemente la sección electoral, de los logros o de los avances que ha ejecutado la gestión de Kicillof?

Sin duda que todo lo que tiene que ver con la infraestructura educativa es muy pero muy destacable. No hay municipio donde no se esté haciendo una escuela o un jardín o se estén haciendo ampliaciones, reparaciones. Eso ha sido algo que yo nunca he visto. Lo mismo que el arreglo de caminos rurales, ¿no? Esa inversión es muy importante para las ciudades del interior y yo nunca había visto que la Gobernación se ocupara de estos temas.

Después, todo lo que tiene que ver con las obras de infraestructura que vamos recibiendo todos los municipios de la provincia, independientemente del color político que tengamos, hace ver que lo que se escribe, lo que se dice, tiene correlación con la realidad de lo que vemos en todos los distritos.

–¿Considera que es necesario volver a poner en discusión la coparticipación? Es un tema que también Kicillof ha tocado en su discurso.

Bueno, sin duda, y lo explicó muy bien el gobernador. La provincia de Buenos Aires aporta a la economía del país una suma muy importante y eso no se traduce exactamente en los recursos que debemos recibir por coparticipación. Así que me parece, sí, que es una agenda que tenemos que llevar adelante para defender los recursos que nos corresponden.

–El gobernador también ha dado indicios de que irá por la reelección. A usted, como diputado, pero también como vecino de la provincia, ¿le gustaría verlo en un nuevo mandato?

Yo creo que ha demostrado que es un buen gobernador y creo que se merece poder ser candidato y que los bonaerenses lo elijan nuevamente.

–Diputado, ¿cómo analiza en este contexto la interna que se vive en el FdT, principalmente a nivel nacional? ¿Le preocupa? ¿Lo ve como algo natural en este contexto eleccionario?

Obviamente, es un período donde se van a dar discusiones internas; es bastante lógico que ocurra, y yo tengo mucha esperanza de que se va a resolver de la mejor manera. También, si uno ve a la oposición, creo que ahí todavía es más explícita esa pelea. En nuestro caso, hay determinadas situaciones que se van a ir dando y yo no tengo dudas de que se va a elegir lo mejor para que el FdT pueda gobernar por cuatro años más.

–¿Cómo lo ve a Sergio Massa, no sólo en el rol de ministro de Economía, sino también pensando en una posible candidatura a presidente? Él dijo que no son compatibles los dos cargos en este momento, que no está pensando en eso. ¿Usted cómo analiza la situación de Massa?

Desde lo personal, por supuesto que a uno le encantaría que fuera nuestro candidato. Pero también sabemos que él es un tipo muy trabajador, muy responsable, que hoy tiene que conducir el Ministerio de Economía y lo hace las 24 horas todos los días, y ha conseguido estabilizar muchas variables económicas y está trabajando para luchar con la inflación día a día. Creo que conoce al Estado como nadie y de verdad que eso le da un plus. Pero, por supuesto, dependerá de lo que él decida y lo que decidan los distintos componentes del FdT, a ver qué es lo que va a ocurrir para este 2023.