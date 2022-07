Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con David Hirtz.

David Hirtz

¿Cómo avanza por las localidades de la Provincia la presentación del proyecto de autonomía municipal? Una de las banderas de la Coalición Cívica Radical.

Bueno, hemos venido realizando un trabajo de divulgación, de debate, de escuchar y de presentar la idea y el proyecto en seis de las ocho secciones electorales de la Provincia, haciendo eco en La Plata, en Mar del Plata, en Saladillo, en Bahía Blanca, en Junín y en Baradero. Ahora estamos programando actividades en las secciones primera y tercera en el conurbano de Buenos Aires.

En todos los casos, hacemos esta actividad en general en ámbitos universitarios para tratar de escuchar especialistas en derecho público, gente que tenga que ver con el mundo académico, porque entendemos que este debate es un debate que no se agota exclusivamente en el marco de la Legislatura aunque se va a dar dentro de ella, por lo menos si avanza nuestra idea, de hacer esta reforma de la Constitución por las vías de la enmienda, logrando si es posible los dos tercios de ambas Cámaras y luego someter esta decisión al plebiscito de la gente en la primera elección general que haya.

Es como un trabajo a dos puntas. Por un lado, hemos comenzado a conversar esto en el marco de la Legislatura, específicamente en el Senado, y por otro lado un poco caminando por la Provincia para difundir esta idea y escuchar opciones.

¿Le sorprendió que el gobernador Axel Kicillof diera el visto bueno para que comenzara el debate en la Legislatura?

Yo dije el otro día que me sorprendía gratamente que el gobernador de la Provincia dijera que le parecía que era un momento apropiado para debatir a fondo las cuestiones de la autonomía, porque en ese momento estaban hablando de la ventaja de centralizar recursos y fondos de la Provincia que desde mi punto de vista, que me ha tocado también ser intendente, siempre ha sido más fácil y más productivo aplicar esos recursos desde la gestión local que desde la distancia de la Provincia.

De modo que es importante porque esto también puede alentar a los legisladores del oficialismo que estemos conversando, como lo hacemos con el senador Pallares, que es autor de otro proyecto similar al nuestro, con quien he conversado y con quien hemos acordado que nuestros asesores vayan trabajando ambos proyectos en conjunto, ya que los dos están en la Comisión de Asuntos Municipales que me toca presidir.

¿Cuál ha sido la recepción de este proyecto por parte de los intendentes del oficialismo?

Con lo que yo he conversado, por supuesto he hablado más con los del ámbito de nuestro propio espacio político, pero con los intendentes oficialistas con los que he conversado todos coinciden con que el sistema jurídico con el que hoy tienen que manejarse los municipios en medio de una creciente demanda social, de cada vez más tareas y responsabilidades delegadas a los municipios, la verdad es que es una legislación anticuada.

Pensemos que tanto el capítulo municipal que regula la Constitución es de 1934 y la ley orgánica municipal es de 1958, de modo que todos coinciden que es una legislación que ha estado adaptada al tipo de municipio y al tamaño de municipio de aquellos años, pero que no le da a las municipalidades la dinámica y las posibilidades que la gente hoy exige de una gestión municipal.

Y me da la impresión que lo mismo opinan ex intendentes que hoy son legisladores y que integran con nosotros la comisión de Asuntos Municipales. Todos coinciden en que es imprescindible modernizar la legislación, teniendo en cuenta que después de la reforma constitucional de 1994 la inmensa mayoría de las provincias ya han hecho esta tarea y Buenos Aires es una de tres en todo el país que no ha adecuado su norma constitucional a esta disposición de la Constitución de la Nación.

¿Prevé convocar a la Comisión de Asuntos Municipales a la brevedad para avanzar en este tema?

Quedamos en trabajar este mes con algunas reuniones de asesores que va a convocar la relatora de la Comisión. Yo estimo que va a pasar este periodo de receso invernal, que si bien no es formal tiene una baja actividad parlamentaria por lo menos en la segunda quincena de este mes, y estimo que a partir de la primera semana de agosto estaremos volviendo a reunirnos en el marco de la Comisión porque hay unos cuantos temas para abordar.

Seguramente no vamos a pensar en emitir despacho sobre estas cuestiones, pero sí en empezar a generar el nivel de contactos porque la idea es primero ir acordando temas en el marco de la Comisión y luego convocar una lista de especialistas que vengan a discutir con nosotros. Ya nos han acercado ideas, aportes, críticas.

Yo creo que hay que estar abierto a la posibilidad de discutir los más diversos formatos, no en cuanto a la forma de la reforma y el contenido, que está muy claro en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia que establece cómo reformarla, sino en cuanto a que me parece que podemos ir incorporando técnicas legislativas que han sido ya probadas en otras provincias y aportes de especialistas que en distintas universidades han formulado trabajos sobre esto