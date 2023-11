Your browser doesn’t support HTML5 audio

–¿Qué análisis hace con respecto al escenario político que se abre tras la victoria de Javier Milei en el ballotage?

Primero, dejame decir que cuando el pueblo se expresa con contundencia, como radicales democráticos que somos, no podemos más que respetar el resultado de lo que elige la gente. Indudablemente, la elección de la gente tiene que ver con un hartazgo, porque fijate que elige a alguien que viene de fuera de la política. Entonces, hay una mirada absolutamente confiable para la no política. Y eso a mí me preocupa. Porque, como democrática que soy, los partidos políticos son la base de la democracia. Así que en lo particular, como radical, que no voté ni a uno ni al otro, no puedo más que hacer un replanteo (primero personal, y después lo haremos partidariamente), preguntándonos por qué nosotros no podemos interpretar ese sentir de la sociedad, ese enojo de la sociedad, a pesar de que somos personas trabajadoras, honestas, que interpretamos una y otra parte. Es decir, por un lado, defendemos a ultranza la democracia; el padre de la democracia es nuestro máximo líder político, que es Raúl Alfonsín. Y por otro lado, podemos interpretar las carencias de las personas, lo que está pasando cada uno.

Probablemente no supimos construir un liderazgo de alguien que pudiera representar todas esas intenciones. De hecho, yo pensé que en primera instancia era Patricia (Bullrich) quien ganaba la general, que entraba al ballotage, y no pudo ser. Yo respeto a todos los políticos que se presentan en las elecciones y respeto el resultado, por supuesto. Creo que se va a producir una movida dentro de los partidos políticos; que se van a alinear, supongo, ideologías. Yo me quedaré en mi partido resistiendo y creyendo que lo que nosotros pensamos es lo que la Argentina necesita.

Por supuesto que, como republicana y democrática que soy, voy a acompañar a la democracia en la Argentina hasta mi último suspiro.

–¿Le parece que se viene un escenario de consenso, principalmente en el Congreso? Pienso también en las gobernaciones. Porque acá pasa algo realmente paradójico: La Libertad Avanza (LLA) no tiene ni gobernaciones ni intendencias, algo que sucede por primera vez en la historia. ¿Va a ser un escenario de muchos acuerdos? ¿Cómo se lo imagina?

Sí. Y eso no es malo para la democracia. El poder ceder algo de una idea cerrada que uno tiene y abrirse porque hay que acordar con el otro no es malo. Yo creo que los gobernadores van a llegar a acuerdos interesantes con el Ejecutivo nacional; que el Congreso, si bien ninguna de las partes tiene mayoría, o la mayoría no estaría del lado de LLA, los acuerdos de LLA le van a permitir, supongo, llegar a leyes consensuadas.

Bueno, veo que (Mauricio) Macri respalda absolutamente a Milei, o sea que ahí hay un acuerdo interesante para él, para ellos.

–Sí, para el PRO.

Exactamente. Yo quedo fuera de esos acuerdos, lo que no significa que las cosas que se vean bien no vayan a ser acompañadas por nuestro espacio; las que no se vean bien, no. Pero en realidad yo soy opositora en lo personal a ambos espacios. En este caso, yo soy de la oposición al partido ganador.

–¿Piensa que va a haber (o que ya hubo) un quiebre dentro de Juntos por el Cambio (JxC)? ¿Cómo se imagina el destino de la coalición?

Yo creo que el quiebre fue previo, incluso. Fue previo a la elección. Es decir, yo creo que el quiebre fue antes de la elección general. Porque, si no, Patricia tendría que haber tenido una mejor performance. Ella me pareció una mujer sensata, que les puso el pecho a las balas, y que ahora toma una actitud que respeto, pero lo personal yo no acompaño. Por supuesto que uno siempre va a desarrollar las ideas. Estamos muy en caliente todavía, y en el andar uno va a ir decidiendo qué cuestiones acompaña, qué cuestiones no acompaña. Pero siempre está la idea de fortalecer y darle al radicalismo el lugar que se merece.

Por ahí, la falta de un liderazgo potente radical es lo que también nos ha puesto en el lugar de acompañar a personas de otros partidos políticos en el marco de la coalición. Tenemos que hacer todo un replanteo y un mea culpa en la parte en la que nos equivocamos.

–¿Y cómo se imagina el escenario social? ¿Cómo se imagina la calle, Anahí? En las últimas horas Mauricio Macri advirtió (textual) que “los orcos van a tener que medirse muy bien cuando quieran hacer desmanes”, casi avizorando un escenario de conflicto permanente, diario. ¿Usted cómo se lo imagina?

Nosotros venimos ya de un escenario diario de conflicto. Yo viajo en forma permanente a Buenos Aires, entro por la 9 de Julio y siempre tengo que hacer toda una movida para poder llegar a los lugares a donde voy, que son céntricos, porque siempre ha habido manifestaciones.

No está mal que la gente se manifieste diciendo sus deseos, pero lo que sí está mal es que sea manipulada para la manifestación. Que se manifieste a cambio de, a veces, migajas. Que vaya con sus chiquitos para que no se pueda repeler. Digo repeler, no reprimir, por las dudas; que quede claro. Porque no estoy a favor de reprimir, no; absolutamente en contra. Pero sí creo que todos somos ciudadanos, que debemos respetar la ley y que nuestro derecho termina donde empieza el de los demás.

La gente ha permanecido en la calle todos estos tiempos. La situación es que ha sido funcional a sus líderes, que también eran parte del gobierno. Entonces, recibían por uno y por el otro lado. La verdad que eso me daba mucha tristeza por ese argentino que no tiene demasiadas posibilidades, nada más que esperar del Estado. Sueño con que ellos puedan desarrollar un proyecto propio, que su trabajo no sea ir cuando se los convoque a tomar la 9 de Julio o los alrededores del Ministerio de Desarrollo Social. Eso es triste. Eso me duele en el alma. Yo he pasado por el medio de esas manifestaciones y he charlado con ellos muchas veces. Y la verdad que sé de sus necesidades y desencantos. Y a veces no les había quedado otra alternativa. Espero que no haya violencia, porque creo que desde la paz se puede construir un mejor país. Yo voy a seguir trabajando para eso.