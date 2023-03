Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230307 David Hirtz

–Desde el bloque de JxC, tanto en Diputados como el Senado, han sido muy críticos con el discurso que brindó Axel Kicillof en el inicio de las sesiones en la Legislatura bonaerense. Lo han acusado nuevamente de partidizar un acto que debe ser institucional.

Bueno, eso fue bastante evidente. Pero, además, diría que no es una novedad. Todas las presentaciones de los años anteriores, las aperturas que ha hecho el gobernador Kicillof, salvo el año de la pandemia, han estado marcadas por una fuerte presencia militante en los palcos, por los intendentes afines, por gente allegada al gobierno, por funcionarios, dentro y fuera del recinto.

Y el discurso del gobernador vamos a dividirlo en dos partes. En lo que hizo referencia a la gestión realmente hay muchos de los números y de las cosas que el gobernador expone no se condicen con la realidad que uno palpa diariamente cuando anda por la provincia. Yo ando mucho por mi sección electoral y, naturalmente, tengo que cruzar la provincia entera para ir a la actividad a La Plata, de modo que tengo mucho contacto con el territorio, y no se condice la provincia que describe el gobernador con la que realmente vive la gente.

Y después, bueno, creo que la mitad de su tiempo estuvo dedicada a cuestiones que no tienen nada que ver con la gestión provincial: el tema de defender a Cristina Kirchner, el tema de atacar a la Justicia, que ya es un clásico del kirchnerismo. Me parece que nos dejó, como nos viene ocurriendo, un sabor a no haber cumplido con el cometido y haber omitido temas muy graves. No se habló de inseguridad, estos días que ha estado tan en la picota la cuestión de la lucha entre los narcotraficantes y las muertes y lo sangrienta que es esta cuestión. Se puso muy en evidencia desde Rosario porque apareció el nombre de (Lionel) Messi y esto tomó repercusión internacional, pero la verdad es que en el conurbano de Buenos Aires los episodios de violencia cotidiana entre el narcotráfico y la sociedad no son menores que en Rosario. Lo que pasa es que se diluyen en una cantidad de millones de habitantes y en un territorio mucho más extenso, pero nosotros hace ya años que venimos diciendo que se ha tornado incontrolable en el Gran Buenos Aires, particularmente en muchos bolsones de los distritos con mayor pobreza, con mayor cantidad de villas de indigencia. Se está tornando una cuestión sumamente compleja. El gobernador no tocó en ningún momento esta cuestión, que me parece fundamental.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Nos dejó ese sabor. Yo rescato, de la cantidad de tiempo que el gobernador habló, porque lo siento cercano a la actividad que yo trato de llevar adelante, un párrafo que tuvo vinculado con que hay que trabajar sobre mejorar las autonomías municipales. Este es un tema que, como presidente de la comisión de Asuntos Municipales, vengo impulsando desde el primer día, con el proyecto de reforma de la Constitución o de la Ley Orgánica Municipal, para darles a los municipios, a los intendentes y concejos deliberantes, más atribuciones, más facultades, más recursos, más descentralización de decisiones, que un territorio tan extenso y complejo como Buenos Aires necesita. Ojalá sea sincera esa cuestión del gobernador de tener una mirada de avanzar en esta cuestión. Nosotros lo tenemos en la comisión y justamente esta semana vamos a comenzar las reuniones de asesores para empezar a hablar de los expedientes que tenemos en comisión y, naturalmente, éste es uno de los temas.

–Ya en una oportunidad, el año pasado, el gobernador también se había manifestado en favor del avance de esta discusión de la autonomía municipal.

Sí, pero fue un poco contradictorio. Porque en un momento lo manifestó así y después recuerdo que en una actividad que tuvo en Trenque Lauquen, con el intendente Miguel Fernández, dijo que tener un Estado provincial fuerte y un Estado presente desde la Provincia era lo que les garantizaba a los municipios la posibilidad de resolver sus problemas y no diluir los recursos en las administraciones locales, porque el efecto iba a ser mucho menor. Entonces, es un poco contradictorio. Bueno, confiemos en que esta expresión que tuvo ahora sea verdaderamente una decisión de poder trabajar en ese tema. Porque incluso en el propio bloque del oficialismo en el Senado yo encuentro voces, sobre todo de gente del Frente de Todos (FdT) que ha sido intendente, que tienen absolut conciencia de que es importantísimo trabajar ese tema.

–¿Le parece que el discurso fue una especie de lanzamiento de campaña de Kicillof?

Bueno, ninguna duda. Comenzó diciendo claramente que éste era su último discurso en el recinto “al menos de esta etapa”, y a partir de ahí estuvo permanentemente en sus expresiones lanzado a una cuestión que ya es pública. Además, Kicillof tiene necesidad de instalar esta sensación de que su candidatura en la provincia es inamovible porque todos sabemos que en la inestabilidad y en las dificultades que está teniendo el gobierno nacional y la relación hacia adentro del espacio político del FdT, con confrontaciones permanentes, Kicillof es un instrumento que algunos piensan como candidato a presidente de la Nación, cosa que él no quiere de ninguna manera.