Ariel Archanco

–¿Qué análisis hace del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner en la denominada “causa Vialidad”?

El fallo es un correlato histórico de medidas que se han tomado en contra de aquellos líderes que, defendiendo los intereses del pueblo, en un punto se han enfrentado a los poderes concentrados. Lamentablemente lo estamos viendo en el resto de Latinoamérica. La historia de nuestro país también ha tenido casos que han resaltado de líderes políticos que al tomar decisiones a favor del pueblo, acciones transformadoras, después este poder mafioso los ha atacado sin ningún miramiento. Esto es lo que está pasando con Cristina: han encontrado la fórmula perfecta entre un sector del Poder Judicial (aclaro: un sector, no todo, pero un sector muy poderoso) con un sector de los medios hegemónicos, que generaron esto de lo cual estamos hablando.

–¿Es una radiografía, de alguna manera, no solamente esta sentencia sino también los chats y los audios que surgieron del viaje de jueces y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a Lago Escondido, de lo mal que está el Poder Judicial de nuestro país?

Sí, tal cual, y uno no puede estar menos que preocupado por esta situación. Toda la ciudadanía debería estar preocupada, porque ustedes piensen que la seguridad, la libertad, los patrimonios de las personas están en manos de estos jueces que evidentemente confabulan a su criterio y después generan lo que generan.

El punto de Cristina, obviamente, es la incursión del Poder Judicial y los poderes fácticos en la política. Pero toda la ciudadanía está en problemas. ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas quizás se han visto extorsionados y avasallados por este sector de la Justicia que actúa de manera mafiosa sin ningún tipo de miramientos?

Cristina Fernández de Kirchner

–¿Le sorprendió, durante la alocución de la vicepresidenta, que anunciara que no va a ser candidata a nada durante 2023?

Sí, a mí en términos personales me sorprendió. Igualmente te digo que los liderazgos políticos no dependen de estar o no estar en una boleta. Los liderazgos políticos se forjan a la luz de la historia, se forjan a la luz de los hechos, de las acciones transformadoras que han desarrollado, y el liderazgo y la conducción de Cristina, la referencia de Cristina como cabeza de un proyecto político excede su presencia en una boleta. Creo que es indiscutible, hoy, el rol histórico que tiene Cristina para con el movimiento político más importante de nuestro país.

–¿Considera que es terminante la decisión de la vicepresidenta, teniendo en cuenta su personalidad, su forma de ser?

Mirá, no te puedo hacer un análisis objetivo general. Te puedo dar mi impresión como militante, como parte del proyecto que conduce Cristina. Obviamente que uno la quisiera tener en una boleta, en un rol preponderante. El rol seguramente lo va a tener. Pero bueno, hay decisiones que son del fuero personal de Cristina, que hay que respetarlas. Pero uno siempre va a tener la expectativa, con los grandes líderes, de que en algún momento nos vuelvan a representar a nivel electoral. A nivel político no está en discusión que la máxima representación que tenemos y que vamos a tener es Cristina