Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221219 José Luis Pallares

–Senador, usted es un hombre sumamente futbolero. ¿Cómo vivió en lo personal este tricampeonato de Argentina?

Con un enorme orgullo, además de felicidad. Orgullo porque Argentina volvió a demostrarle al mundo su enorme capacidad de resiliencia, su enorme capacidad deportiva sobre todo. Hemos sido recibidos en un país desconocido como si hubiéramos sido locales ahí mismo. El pueblo de Qatar mostró un cariño enorme y eso repercutió también en el día a día de los argentinos, que veían esas imágenes por redes y por televisión con una enorme felicidad. Eso, más la enorme actuación de cada uno de los muchachos, más el Mundial esperado para Messi, más el triunfo final de ayer, que trajo tantísima zozobra en varios momentos, hicieron que la gente explotara de felicidad, y por supuesto, aquí en Lanús, por lo que se ha visto, fue una cosa inimaginable. El centro de Lanús se pobló de cordón a cordón. Cada neegocio gastronómico, cada esquina repleta. Uno iba viendo por también por redes o por televisión que estaban colmados el Obelisco y todas las adyacencias. En cada pueblo del conurbano se disfrutó, y Lanús no fue la excepción.

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP: la senadora Sofía Vannelli celebró la aprobación del Presupuesto 2023

–¿Nota usted que este deporte nos dio una vez más, a todos los argentinos, una lección de patriotismo, de dignidad?

No tengo duda de eso. No es solamente el hecho de haber salido campeón. El hecho es cómo el mundo nos está recibiendo. Muchísimos dirigentes políticos y medios nacionales criticaban alguna actitud de algún jugador, o alguna pseudo “vulgaridad”, como la llamaron. Y la verdad es que hay que ponerse los pantalones cortos, correr noventa minutos y formar parte, como algunos tuvimos la suerte de hacerlo, de un partido de fútbol, pero en este caso ni más ni menos que en un Mundial, fuera de tu país y representando a 45 millones de personas. Entonces, antes de emitir opiniones acerca de cómo uno se comportó, hay que ver, primero y fundamental, cómo nos trataron en el mundo. Y la verdad es que nos han recibido casi como nunca, de la mejor manera. Messi es un enorme embajador, ha quedado clarísimo, pero además, la Argentina sigue siendo vista en el mundo no solamente como un país importante, sino como una embajadora sudamericana del deporte. Así que para nosotros es una enorme felicidad. Y que el pueblo esté contento como está, y que nada haya empañado esto, la verdad que nos llena de orgullo.

–Lo llevo por un momento al ámbito legislativo, y no puedo dejar de preguntarle por el balance del año que hace usted con respecto a cómo se trabajó en la Cámara alta. ¿Es un balance positivo el que puede hacer?

Sí, fue un balance positivo. Hemos sancionado innumerable cantidad de leyes, aun en pocas sesiones. Se trabajó muchísimo en comisión y hubo menos sesiones que otros años. Pero fueron sesiones largas, algunas con ambas cámaras trabajando al unísono en un mismo día, en otros casos en días posteriores, luego de haber sancionado leyes en una cámara y habiendo sido pasadas a la otra de inmediato. La última sesión estuvimos hasta las cinco de la mañana en el Senado, pues en Diputados terminó cerca de las tres, dándole la media sanción faltante y convirtiendo en ley el Presupuesto y la Ley Impositiva, del mismo modo que en Diputados se sancionó Alcohol Cero, Pirotecnia Cero. Hemos tratado cosas muchísimo más importantes que otros años en menos cantidad de sesiones, lo que hace que para nosotros haya sido, desde el punto de vista legislativo y como aporte a la Provincia, netamente positivo el año.

–¿Cuáles piensa que serán los principales desafíos del gobierno bonaerense en el 2023, año electoral?

Primero y fundamental, creo que debe continuarse con el plan de obras viales, hídricas, reparación y construcción de nuevas rutas. Creo que el gobernador le ha dado una impronta a esto que la gente está viendo, sobre todo cuando se va acercando el período en que la gente comienza a viajar, se acerca el verano, la gente comienza a viajar primero fines de semana, luego en enero y febrero quien tiene la suerte de poder hacerlo viaja unos días, y va a notar claramente que durante su viaje muchísimas rutas han sido construidas en doble mano, y otras tantas reparadas, como hacía años que no pasaba.

Y por otro lado, abordar rápidamente el tema del COVID, porque nuevamente vemos el ascenso de casos, así que prontamente la Secretaría de Salud tendrá que disponer no solamente mayores lugares de vacunación, sino de testeo y de atención. Ese es otro de los desafíos, en términos de gestión, rápidos.

Y luego, por supuesto, no dejar de poner el foco en la producción y el trabajo. La Provincia de Buenos Aires ha hecho un trabajo enorme de desarrollo para las pymes, en el cual no solamente ha efectuado planes de compensación, sino también en temas tributarios. Creo que esta impronta que está dando el ministro de Economía de la Nación, que es la de estabilizar un poco la macroeconomía, y ahora ya yendo por un sendero de inercia declinante en términos de inflación, va a dar mayor aire. Y la Provincia tiene que ser la motora de la economía del país. Así que Buenos Aires tiene que ponerse nuevamente a la vanguardia del restablecimiento del pleno empleo y la plena producción. Esos son los desafíos que, pienso, debemos afrontar en los principios de 2023