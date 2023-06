Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230626 Andrés De Leo

–Tanto usted como Nidia Moirano, su compañera en la Cámara alta, protagonizarán, a mi entender, una de las internas más atractivas de la provincia, en este caso puntual en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Cómo se prepara para esta contienda y este nuevo desafío en su carrera política?

Con muchísimas ganas. Desde hace tiempo que venimos trabajando en un proyecto local para la ciudad, para todo el distrito; un modelo que de alguna manera ponga a Bahía Blanca en un lugar de preponderancia, como lo es. Es la ciudad más grande y más importante del sur de la Argentina, pero necesita algunos cambios importantes, con un modelo de gestión que tiene que tener mucho más contacto con el vecino, mucha más planificación, y la verdad que he logrado una lista y un equipo que me acompaña extraordinario.

Y bueno, se ha sumado, encabezando la lista de concejales, una persona que tal vez sea de las más conocidas y más queridas y más reconocidas en Bahía Blanca, y esto habla a las claras de que este es un proyecto que ha venido creciendo, que ha crecido en cantidad, pero que ha crecido también en credibilidad. Y hoy contar con Fabiana Úngaro para nosotros también es un capital político enorme que me parece que muestra la potencia que va teniendo nuestro proyecto.

Fabiana Úngaro.

–¿Cuáles son, a su entender, estos cambios que necesita con urgencia la ciudad de Bahía Blanca?

Bahía Blanca hace mucho tiempo, décadas me animo a decir, que tiene algunos problemas estructurales básicos que no han sido resueltos y, en muchos casos, ni enfrentados. Uno tiene que ver con todo un sector de la ciudad, me animo a decir casi el 35% de la ciudad, que de alguna manera está postergado, que es el sur de nuestra ciudad, que es el más antiguo, pero que no tiene intervención en materia de infraestructura. No es por casualidad el sector donde se concentran los mayores niveles de pobreza en la ciudad. Hay más de 113.000 pobres según el último dato del INDEC, y esto es algo que nos duele. Y esto requiere no sólo de una política social distinta, sino también de criterios urbanísticos. Vamos a terminar con esa discriminación en materia de obra pública, asignando en forma proporcional el presupuesto de la obra pública.

Es una ciudad que desde hace mucho tiempo carece de planificación, crece, y a veces crece mal, crece sin sentido estratégico. Muchas veces hay intervención que es necesaria, como por ejemplo la del tránsito, que cada día es más problemático, pero, sin planificación y sin consenso con los vecinos, termina siendo muchas veces más un agravamiento del problema que la solución. Por eso digo: planificar y dialogar con el vecino es un nuevo modelo de gestión que la ciudad no ha tenido en esta gestión de Héctor Gay, en la cual nosotros resaltamos muchos logros, hemos acompañado y seguimos acompañando, pero bueno, tenemos esta mirada distinta.

Me parece que es mucho más importante trabajar con la planificación, trabajar en la búsqueda de los consensos profesionales, pero también los consensos políticos y en consenso con el vecino, con lo cual esto también va a formar parte de una característica distinta. Tenemos miradas distintas sobre la problemática del tránsito y del transporte público. Hace ocho años habíamos dicho que había que avanzar en la solución del problema crónico que tiene el transporte público, que cada día es más caro, no solo al vecino, sino también a las arcas municipales, y este tema se ha postergado, lamentablemente. Hay que enfrentarlo y nosotros sabemos cómo llevarlo adelante porque tenemos trabajo de muchos años; y además creemos que hay que resolverlo antes de que el problema nos genere un problema terminal.

Y bueno, así otras cuestiones que, reitero, son los mecanismos de diferenciación. Digamos que hasta aquí el modelo ha sido unilateral, con una preponderancia casi exclusiva de quienes tomaban las decisiones, y hoy vamos a ir hacia un liderazgo mucho más amplio, en el cual la convocatoria va a ser amplia. Y reitero: los liderazgos muchas veces se demuestran con la capacidad de liderar equipos y de liderar consensos.

–Pero en lo particular, ¿cómo ha sido su relación con Héctor Gay, usted desde la Cámara alta y él desde la intendencia?

Excelente. En términos personales, excelente. En términos políticos, con los matices de nuestras diferenciaciones, también la hemos tenido. Siempre respeté que este gobierno era el gobierno que tenía que liderar Héctor Gay. Hay cuestiones que yo rescato de ese tipo de liderazgo y hay otras que no comparto. No comparto que las soluciones se tomen entre dos o tres personas y el resto no sea ni consultado, que muchas veces no esté esto informado. Yo siempre dije que yo vengo de otro tipo de liderazgos. Pero desde el punto de vista personal ha sido siempre de absoluto respeto, de marcar nuestras diferencias en los ámbitos que correspondía. Cuando hemos tenido alguna diferencia lo hemos hecho en forma privada y no pública, porque entendíamos que nunca podíamos poner en riesgo la fortaleza de JxC y el gobierno. Y bueno, por eso dejamos postergadas nuestras diferencias, que son de matices, para que justamente sea para la próxima etapa de gestión. Si a mí me toca gobernar, los bahienses saben cuál va a ser el tipo de gobierno que yo pretendo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Usted irá con la boleta que tiene como precandidato para la presidencia a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli para la gobernación bonaerense. ¿Qué destaca de estas dos figuras de un peso político trascendental?

Primero, en Horacio Rodríguez Larreta, un hombre de gestión. La Argentina está necesitando una persona que gestione los problemas; no que confronte con los problemas, sino que solucione los problemas. Es un hombre que ha demostrado enorme capacidad de gestión en estos ocho años de gestión al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero también me animo a decir que gran parte del éxito de Mauricio Macri en la gestión se debe a la capacidad que tuvo Horacio Rodríguez Larreta para conformar equipos, para liderar equipos y para llevar adelante planteos desde el Ejecutivo. Con lo cual me parece que esto es lo más importante: que ha tenido una capacidad para integrar a sectores de distintos espacios, justamente con esta idea que la Argentina necesita un equipo de gobierno fuerte. Con lo cual yo estoy convencido que es la persona indicada para llevar adelante y resolver los problemas que tiene la Argentina actualmente.

Y en el caso de Diego Santilli, claramente un hombre que se preparó para ser gobernador, que a partir de su candidatura como diputado nacional recorrió la provincia (ha hecho miles y miles de kilómetros), que le ganó al kirchnerismo en el año 2021 y es claramente el mejor candidato que JxC tenía de cara a la próxima elección.

Así que para mí es verdaderamente un orgullo y un desafío enorme trabajar en ese equipo, para justamente trabajar en un proyecto nacional y provincial y municipal, porque en definitiva, más allá de los matices que pueda tener cada uno de los candidatos, yo creo en aquellas personas que aportan soluciones.

Diego ha sido el responsable de generar una solución a un problema enorme como la inseguridad y el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros queremos justamente este tipo de dirigentes que puedan solucionar el problema de la inseguridad en la provincia, y en ese sentido nosotros lo vamos a llevar adelante en nuestra ciudad.