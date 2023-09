Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230914 Andrés De Leo

–Senador, tras las PASO está trabajando con Nidia Moirano para que sea la próxima intendenta de Bahía Blanca; trabajan en conjunto. ¿Por qué los bahienses deberían darle su voto de confianza?

Primero, porque me parece que Juntos ha demostrado tener capacidad para gobernar la ciudad. Segundo, porque tiene la experiencia y el equipo suficiente. Y porque además se ha preparado para los cambios que están necesitando la ciudad y el distrito en el futuro. Y esto me parece que hace un diferencial muy importante sobre el resto de las candidaturas.

–Menciona la gestión de Héctor Gay; ¿cuáles son aquellos ejes que destaca del gobierno de JxC a nivel local y en qué se debería mejorar pensando a futuro?

Bueno, me parece que a lo largo de estos años hay algunos logros que han sido reconocidos. Recuperar la institucionalidad en la ciudad después de muchos años de inestabilidad institucional; ustedes recordarán, un intendente que fue destituido, un intendente que después fue electo y se fue de la ciudad, abandonando el cargo y dejando una crisis política muy marcada, y fueron años de mucho estancamiento. En ese sentido, esto ha sido un logro importante.

Después, un gobierno que ha tenido importante obra pública en muchos sectores de la ciudad: en espacios verdes, en materia de salud, con la creación de unidades sanitarias. Estos han sido logros muy importantes.

Pero me parece también que hay que profundizar un diálogo mayor con los vecinos, que de alguna manera en la última etapa se fue debilitando. La necesidad de empezar a trabajar y construir propuestas más concretas en materia de seguridad, ya que evidentemente no alcanza con lo que se ha hecho, porque indudablemente, si bien es un problema que corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires, el municipio tiene la oportunidad de generar acciones concretas, y me parece que Bahía Blanca necesita de alguna manera empezar a recuperar en términos de planificación estratégica.

Porque indudablemente hay mucha obra que se ha llevado adelante, mucha acción que se ha llevado adelante sin la debida planificación, y esto ha redundado en situaciones que no siempre son las más deseadas, fundamentalmente en el aspecto del tránsito. Se ha visto que ha habido acciones en ese sentido, pero que no han redundado en beneficio al no haber estado, a mi juicio, llevadas adelante con una planificación integral previa. Y eso es parte de la propuesta que Nidia Moirano va a llevar adelante, que es justamente la de una planificación integral del tránsito en Bahía Blanca.

–Ahora lo llevo al nivel nacional, porque días atrás, en la Mesa Nacional de la Coalición Cívica, han reafirmado la convicción de trabajar para que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta. ¿Por qué considera que es la mejor opción?

Bueno, porque, evidentemente, Juntos, una vez que resolvió su candidatura a nivel nacional, a nivel provincial y distintas candidaturas a nivel local, es el único espacio político que, además de poder ganarle al kirchnerismo, está en condiciones de llevar adelante un gobierno estructurado a lo largo y a lo ancho del país. Y entendemos que Patricia, quien ha sido electa por los ciudadanos, es la persona que va a encarnar esa propuesta de JxC y es la única que está en condiciones de llevar adelante un gobierno con la musculatura suficiente para instrumentar los cambios que la Argentina necesita.

–¿Qué piensa con respecto a la medida que anunció Sergio Massa en relación a la modificación del piso mínimo de ganancias, senador?

Bueno, claramente un intento desesperado electoral del kirchnerismo para sostenerse en el poder. Durante tantísimos años han venido hablando en ese sentido, y que se instrumente una medida en el medio de una campaña electoral en la cual el kirchnerismo y Sergio Massa han terminado terceros, algo inédito, y que además va a poner en riesgo no sólo los equilibrios fiscales que el país necesita, sino que estamos hablando de que ha tomado una decisión que afecta fundamentalmente a las provincias y a los municipios. Con lo cual, indudablemente, es una medida electoralista, que se va a tomar en el mes de octubre, y seguramente después se van nuevamente a pagar las consecuencias de tanta improvisación. Si hubiera sido una medida acorde, estructurada y pensada, la hubieran tomado al inicio del gobierno, y no sobre el final del gobierno, cuando la derrota es inminente.