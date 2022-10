Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221028 Anahí Bilbao

–Diputada, en las redes sociales se ha mostrado preocupada por las denuncias contra personal jerárquico y no jerárquico de la Policía bonaerense por abusos, violaciones y hostigamiento. ¿Considera que es necesario que haya una rápida respuesta y también una profunda investigación interna al respecto?

Por supuesto. Pero en primer lugar hay que decir que esto no es algo nuevo: simplemente queda a la luz porque algunas valientes decidieron poner sobre la mesa lo que les estaba pasando, algo que de una u otra manera otros percibimos o sabemos, pero falta ese coraje, ese minuto de decir: “voy contra mis superiores”.

La situación con la que conviven muchas policías de la provincia de Buenos Aires es realmente preocupante. El acoso sexual está a la orden del día. Hay mucho temor a represalias, a perder el trabajo. Cuando se animan a decirlo, esta información no circula; se resuelve en el entorno de la fuerza, y el único camino es trasladar al policía que ha tenido estas prácticas. Y en realidad, luego vuelve a darse el mismo circuito y a emerger una situación similar. Entonces, es realmente preocupante. Yo celebro que estas mujeres se hayan animado a poner sobre la mesa lo que estaban viviendo.

Esto tiene también que ver con el trabajo de muchas mujeres que ya dejan el contexto preparado para que esto sea tomado de otra manera. Hoy es diferente denunciar, porque hay muchos, empezando por ustedes mismos, los periodistas, que van a mostrar y a ayudar a visibilizar. Y esto es lo interesante.

–¿Llama la atención el silencio de Sergio Berni?

No, no llama la atención. Porque lo que está sucediendo con la Policía de la provincia de Buenos Aires es que cuando él quiere mostrar algo, lo visibiliza rápidamente, con bombos y platillos, y cuando quiere tapar algo, también lo hace sin ningún problema.

Nosotros tenemos varios casos, no sólo de este tipo, sino de otros tipos, como desaparición de personas, muerte de personas en las comisarías, y sin embargo esto parece que circula por una investigación interna pero queda olvidado por el transcurso del tiempo.

Entonces, esto es preocupante y él es responsable y el gobernador Axel Kicillof es el último responsable, porque la fuerza, en general, lo que termina resolviendo son traslados. A veces hasta se traslada a la víctima. Conozco varios casos en los cuales quien fue trasladada es la que se queja, como si fuera un castigo. Personas con familia, que ya estaban instaladas en un distrito, y sin embargo tienen que migrar para no perder el trabajo.

–Desde el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, tras conocerse públicamente estos hechos, anunciaron que están trabajando con la Policía en la construcción de un protocolo. ¿Considera que alcanza con este tipo de medidas?

Creo que el protocolo está bueno y está buena la capacitación. Se están haciendo muy buenas capacitaciones, con la Ley Micaela. Tiene que alcanzar y ponerse en práctica muy seriamente en estamentos como éste, la Policía, donde los modos de accionar son verticales, donde el hombre tienen un lugar mucho más privilegiado que el de las mujeres.

En estos lugares primero hay que capacitar, luego aplicar los protocolos y posteriormente castigar al que no obedece. Y castigar no es trasladar. No podemos seguir permitiendo que sucedan cosas como ésta.

Hace un tiempo yo lancé un proyecto de Ley de Educación Sexual Callejera, que no se convirtió en ley porque salió antes la de Nación. Justamente hablaba de lo que han atravesado las mujeres a lo largo del tiempo, tratando de sobrellevar, de soportar, de disimular cuestiones como ésta. Pero hablábamos de la calle. Ahora hablamos de quienes tienen responsabilidad directa, que representan al Estado en sus acciones. Entonces, la gravedad se multiplica.