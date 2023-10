Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231006 Anahí Bilbao

–En las últimas horas usted ha manifestado en forma pública su postura con respecto a estos hechos que golpearon a la provincia de Buenos Aires, como el de “Chocolate” Rigau en la Legislatura bonaerense y también la polémica con Martín Insaurralde, que finalmente renunció a la jefatura del gabinete provincial. ¿Cómo analiza estas situaciones en medio de una campaña electoral cada vez más tensa, más caliente?

Bueno, en primer lugar decir que una enorme tristeza. Esto es lo que siento en primera instancia. Mientras tenemos personas que están luchando por sobrevivir diariamente, cuando no hay trabajo, cuando no hay educación, cuando emprender es un desafío tremendo, cuando tenemos problemas de inseguridad, que alguien tome, no se sabe muy bien de dónde, tanto dinero, en una época de campaña, siendo autoridad de la provincia de Buenos Aires, y se vaya a divertir, realmente me parece obsceno. Pero lo que me da ya no es rabia, ya es dolor. Porque es injusto, a la vista de cómo están viviendo los argentinos hoy o los bonaerenses hoy. Así que eso por un lado. Lo que deseo en profundidad es que la Justicia pueda hacer las cosas como corresponde. Ahora veo que va a estar en el juzgado de Ramos Padilla, con lo que eso significa; siempre parece que tienen algún lugarcito protegido, ¿no?, que pueda disimularles los errores. Igual esto, al hacerse público, pase lo que pase con la Justicia, ya todos vimos. Y si bien no es suficiente, ya es una parte, ¿no?

MIRÁ TAMBIÉN Alquileres: plenario avanzó con el debate de los cambios a la ley

–Usted trajo a colación los bolsos del convento, por ejemplo, o las rutas de la Patagonia. ¿De alguna manera usted manifiesta que la corrupción sigue siendo una marca del kirchnerismo?

Es como un mecanismo que está naturalizado. Y en algún punto, a veces, yo escuchaba antes: “Y bueno, roban pero hacen”. Y la verdad que no va por ahí. Creo que alguien que representa a los argentinos lo primero que tiene que hacer es ser personas de bien. La moral no puede estar en discusión. Entonces, esto impacta muy mal.

La política está desprestigiada, pero en un país democrático, como nosotros hemos soñado tener y hemos conseguido tener, los partidos políticos son fundamentales. Es donde se generan los proyectos, se generan los líderes. Por lo tanto, la política no puede desaparecer, no debe desaparecer. Tiene que estar. Pero tiene que ser sana.

Entonces, es preocupante la situación en la que estamos. Lo que sucede es que emergen líderes outsiders de la política, con las características que tienen. Entonces, yo también quiero, no solo reflexionar yo, sino que todos reflexionemos. ¿Adónde vamos a ir? ¿Adónde vamos a llevar nuestro voto? ¿A alguien que encarna la bronca y la desazón, o a alguien más reflexivo, que pueda sanar y hacernos sanar en este camino difícil que estamos transitando como argentinos?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En esa entrevista, lo que trataba de decir era eso: que Patricia (Bullrich) puede ser alguien que encarne un orden, que es lo que necesitamos, pero también con más democracia.

–En este contexto, y ya retomando a Néstor Grindetti, que en los últimos días presentó sus propuestas de campaña para la provincia de Buenos Aires, anunció, en base a lo que sucedió con “Chocolate” Rigau, que envió a la Legislatura un proyecto de reforma constitucional que incluye el paso a un sistema unicameral. ¿Cómo analiza esto? ¿Ve posible que se pueda negociar un nuevo esquema?

Yo creo que es un paso, es una idea. Yo el proyecto lo tengo, no tengo los fundamentos. Yo tengo el proyecto de (Marcelo) Daletto. No sé si nos estamos refiriendo al mismo proyecto. En todo caso, leí el articulado. Lo que hay que analizar en profundidad es cómo hacer que la Legislatura sea un lugar funcional a la democracia y a los bonaerenses. Entonces, achicar la Legislatura está bien, pero no es el camino. Digamos, no es el camino para el objetivo final. Creo que mejora en cuanto a recursos, cosa que me parece muy bien. Lo que hay que garantizar es la representación de todos los sectores de la provincia de Buenos Aires. Hay provincias que tienen una sola cámara y funcionan muy bien, y hay otras que tienen dos cámaras y funcionan muy bien. Entonces, me parece correcto, pero creo que la reforma tiene que ser reforma y control mucho más profundo.

Este año, por ejemplo, yo creo que el 24 de marzo fue la última vez que nos reunimos en la Cámara. Esto no puede ser, ni con una ni con dos cámaras. El problema profundo tal vez está en otro lado y no en la cantidad. Por supuesto que adhiero. Lo tendría que estudiar un poquito más en detalle, pero yo confío y tengo el proyecto en mis manos. No tiene los fundamentos, así que no puedo hablar mucho en específico de ese proyecto.

–Claro, la iniciativa de Grindetti se suma a la presentada por Marcelo Daletto, a la que usted hacía mención. Pero Grindetti también ha manifestado en las últimas horas su intención de reducir a la mitad los ministerios, algo de lo que también se ha hablado a nivel nacional. ¿Ve posible que esto suceda? ¿Lo ve como necesario, diputada?

Sí, absolutamente. Sí, totalmente. En eso sí. Para organizar la provincia lo que se necesita es justamente funcionalidad y no cantidad. La cantidad a veces lo que hace es que te aleja de la posibilidad de observancia, de control. Todo se diluye tanto que no sabés por dónde ir para determinado objetivo, por dónde ir para determinado control. A mí me parece muy acertado. Bueno, de hecho, Grindetti y (Miguel) Fernández son intendentes actuales y saben con exactitud cómo funciona la provincia. La conocen de cabo a rabo. Y realmente creo que todo lo que ellos proponen nosotros lo hemos analizado en otros ámbitos, porque parte de discusiones internas. No lo de la unicameral. Pero nos sumamos, porque es interesante esa idea. Pero ellos conocen, entonces saben por dónde tenemos que ir achicando un poco el Estado provincial, que es cada vez más inmenso.