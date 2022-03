Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandro Rabinovich.

Alejandro Rabinovich

El discurso del gobernador Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa recibió aplausos por parte del bloque oficialista pero críticas y hasta hubo algunos cruces y gritos por parte de la oposición. ¿Usted en particular qué balance hace de este discurso?

Creo que el discurso del Gobernador, más allá de algunas cuestiones que planteó hacia adelante, que hay que ver si las cumple o no, creo que le falta una fuerte autocrítica.

Me parece que lo primero que tendría que haber hecho el Gobernador, hablando de los dos años del manejo de la cuarentena, es reconocer los errores. Reconocer que tuvimos pandemia como todo el mundo pero que la cuarentena llevada adelante como fue en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no existió en ningún otro lugar.

Haber hecho alguna referencia a la cantidad de muertos que hubo. Cómo no hubo una diferencia entre la política del AMBA y el interior de la Provincia. Ciudades que estuvieron sin ningun caso positivo durante meses y los chicos estuvieron desescolarizados. Situacion que se daba de escuelas rurales en el interior de la Provincia donde no había ninguna posibilidad de contagio y sin embargo los chicos no iban al colegio.

Creo que ela deuda que deja, sobre todo, en materia de las consecuencias laborales y educativas en la provincia de Buenos Aires, es que hubo al menos una falta de autocrítica por parte del Gobernador.

Me parece que tendría que haber empezado su discurso diciendo que se equivocaron en el manejo de la cuarentena.

¿Cree que el Gobernador patea las culpas hacia otro lado? En este caso, hacia Juntos.

Puede ser que pateé las culpas. Lo que está claro es que dos años donde casi medio millón de chicos fueron desescolarizados, donde no hay un programa de cómo ir a buscar esos chicos que rompieron todo vínculo con la educación, donde muchas PyMEs tuvieron que cerrar y no tener un esquema de crítica de cómo fue manejada la cuarentena, me parece que podrá buscar responsables pero la responsabilidad la tiene el Gobierno nacional y el Gobierno de la Provincia.

"Al menos habría que reconocer el mal manejo que hubo del virus por parte del Ejecutivo nacional y provincial"

130 mil muertos a nivel país y un ida y vuelta con las vacunas de cuáles sí, cuáles no, de cuáles se podían, cuáles no se podían, contratos que se firmaron y contratos que no se firmaron, exclusividades con Rusia en algún momento cuando había contratos para otros países. Al menos habría que reconocer el mal manejo que hubo del virus por parte del Ejecutivo nacional y provincial.

El diputado de su espacio, Claudio Frangul, señaló que más que un acto institucional del Gobernador fue un acto partidario. ¿Usted considera que Kicillof le habló a la tribuna?

Cada gobernador, presidente o intendente tiene el derecho de hacer el mensaje como mejor crea necesario. Después serán los argentinos o los bonaerenses los que tienen que resolver. Lo que hizo fue un acto de campaña donde le faltó a nivel institucional una fuerte autocritica de los dos primeros años.

En un tramo de su discurso, Kicillof pidió por el juicio político a Julio Conte Grand. ¿Qué le parece esta intención que tiene el Ejecutivo provincial con respecto al Procurador?

Me parece que no está bueno que haya algún tipo de intervención de un poder sobre otro. Eso le costó mucho a lo largo de la historia a la Argentina, pero es también una cuestión a la que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo.

No corresponde que un gobernador hable de una cuestión que tiene que ver con una clara línea de poder, más allá de lo que pueda hacer como un acto de campaña. No me parece que sea el momento ni el lugar para pedir eso