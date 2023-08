Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230814 Alejandro Finocchiaro

–Diputado, ¿qué balance puede hacer de los resultados de las elecciones PASO de este domingo? ¿Le sorprendió, en principio, el triunfo de Javier Milei?

Bueno, creo que la performance de Milei es lo que más sorprendió a todos en esta elección. No porque uno no pensase que iba a tener un buen caudal de votos, sino porque superó la barrera del 30%. También hay que pensar que JxC quedó dos puntos abajo de Javier Milei, ¿no? Entonces, lo que ahora hay que ver es, en primer lugar, qué va a pasar en las generales de octubre, porque hay 11 millones de personas que no han votado, y también analizar efectivamente cuáles fueron las causas de los votos de todos los partidos políticos.

Porque sí entiendo que nosotros, que acompañamos a Patricia Bullrich, interpretamos el sentimiento de la sociedad de una manera, y eso tiene que ver con el triunfo de Patricia en la interna, y ver si el voto de Javier Milei está basado básicamente en la bronca, está basado en la decepción, que es lo que yo creo: que no es una propuesta de gobierno, y transformar, trabajar sobre esa bronca, sobre esa decepción, para transformarla en algo propositivo y que nos pueda acompañar a nosotros. Porque muchas de las cosas que dice Milei nosotros las podemos hacer realidad. Porque tenemos una estructura, digamos, que acompaña a Patricia, equipos que acompañan a Patricia, que sí pueden hacer realidad eso, frente a un Javier Milei que, salvo su propia figura, produce un poco descascarado, no tiene más que eso.

–¿Qué propuestas, por ejemplo?

Bueno, todas las propuestas en materia económica, en materia de seguridad ni te cuento, en materia educativa, en materia de salud... Nosotros tenemos los equipos para llevar adelante cualquiera de esas propuestas. Y vos fijate que en nuestras propuestas coincidimos con Milei: tienen que ver con incentivar al sector privado, con liberar al sector privado, con bajar impuestos.

Ahora, hay otras cosas que dice Javier Milei, en materia económica, como cualquier otra materia, que no se pueden hacer, y eso sí genera preocupaciones en los grandes decisores. Vos fijate que, con el triunfo de Milei, se alteraron los mercados; se alteraron tanto como si hubiera ganado el kirchnerismo, ¿no es cierto? Porque el dólar subió: el dólar blue subió 100 pesos, más o menos.

Entonces, eso quiere decir que quienes van a tomar las decisiones de invertir en Argentina, quienes están en el sector privado, quienes promueven negocios, quienes van a dar trabajo, no confían en la figura de Javier Milei, ¿no?

–Alejandro, en base a los números y a los datos que arrojaron las últimas elecciones de este domingo, ¿considera que hay un fin de ciclo para el kirchnerismo?

Sí, en realidad el fin de ciclo del kirchnerismo comenzó cuando tuvieron que aceptar que Sergio Massa sea su candidato a presidente. Es decir, alguien que está absolutamente fuera del estereotipo que creó el kirchnerismo, ¿no? Eso es Grabois; yo creo que finalmente podría haber sido “Wado” de Pedro; pero no Sergio Massa, que es una persona que hace cuatro años, ocho años, amenazaba con aumentar los precios, ¿no? Un hombre cercano a los Estados Unidos... Sergio Massa es básicamente todo lo que el kirchnerismo detesta. Yo creo que ahí empezó el final del kirchnerismo.

–Alejandro, ¿qué análisis puede hacer del escenario electoral que le toca, principalmente, en la provincia de Buenos Aires, a la dupla Grindetti-Fernández? Una dupla de intendentes, uno del conurbano, otro del interior profundo de la provincia, del interior productivo. ¿Cómo tiene la parada para octubre esta dupla?

Muy bien, porque ya la gente que vive en la provincia de Buenos Aires va a empezar a conocer más a Néstor y a Fernández, se van a dar cuenta de que son una dupla de gente muy experimentada (Néstor fue ocho años intendente, Fernández lo mismo) que pueden ordenar la gestión de la provincia. La provincia es un desorden. O sea, todo lo que está pasando en la provincia, desde cualquier punto de vista, pasa porque nadie la gobierna y porque es un desastre en términos de administración. Entonces, para que la gente viva bien hay que hacer que se genere industria, que se genere trabajo, que las escuelas estén abiertas y que los hospitales atiendan. Todo eso lo puede hacer gente que sí está experimentada en eso. Yo creo que van a hacer una gran elección y estoy convencido de que Néstor va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y que, además, a la provincia le vendría bien alguien como Néstor, que sabe cuidar muy bien los dineros públicos. Y lo digo por experiencia, porque fui compañero de él.