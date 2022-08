Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandro Finocchiaro.

-El Gobierno ha anunciado un recorte presupuestario de 70 millones de pesos que impacta directamente en el área de educación, por decisión del ministro de Economía, Sergio Massa. Usted ha calificado esta decisión como un ajuste brutal.

Más brutal del que yo tenga recuerdo en democracia sobre el área educativa. Todavía estamos viendo bien si se trata de 50 mil millones o 70 mil millones.

El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 963 mil millones, pero en esa cifra hay alrededor de 740 mil que el ministro de Educación no puede tocar porque son salarios para universidades, gastos para universidades, Fondo Nacional de Incentivos.

Al ministro le quedan 223 mil. Si se fuesen 70 mil millones, el recorte sería del 31 por ciento. Es decir, 1 de cada 3 pesos. Si fuese de 50 mil, sería del 25 por ciento casi. 1 de cada 4 pesos. Es tremendo. Nunca se ha visto.

Cuando nosotros hicimos algunos reordenamientos…por ejemplo, el plan Conectar Igualdad no es verdad que lo discontinuamos sino que lo transformamos en el plan Aprender Conectados con la lógica de que la escuela fuera el nodo digital, y entregamos tablets, drones, computadoras, equipos de informática, programación.

Bueno, lo mandaron a la jauría de CTERA. El problema es que la jauría de CTERA hacía paros que le quitaban el futuro a nuestros chicos. Y yo ahora los veo a todos callados frente al más brutal ajuste de los últimos 39 años.

-Anunciaron el repudio a este recorte desde CTERA, pero no han anunciado ninguna medida de fuerza. ¿Le llama la atención esto?

Yo no quiero que CTERA haga paro. Estoy en contra de los paros en cualquier gobierno porque son paros contra la gente, son paros contra el derecho de los chicos a educarse. CTERA hizo un paro hace una semana defendiendo a un delincuente que en Chubut fue condenado por un delito común.

Por lo menos podrían alzar la voz más allá de un comunicado para quedar bien y un pedido de entrevista formal que nunca les van a dar. ¿Dónde están esos líderes combativos? Son la burocracia sindical.

-¿Cómo afrontará el Gobierno ahora los problemas edilicios en las escuelas?

A nosotros nos criticaban porque habiendo prometido 3000 jardines construimos 897, que es el doble de lo que había construido el segundo mandato de Cristina Fernández. Esta gestión en tres años y pico no va a llegar todavía a los 200.

Si yo fuese el ministro (Jaime) Perczyk estaría desesperado porque nunca jamás hubo un recorte de esta magnitud. Le han sacado prácticamente el 33 por ciento de todo lo que tenían. Es imposible gestionar en estas condiciones.

Ayer en la Cámara de Diputados se trató la creación de tres universidades nuevas y algunos dijimos no hay oportunidad, no hay merito, no hay conveniencia… estamos tratando esto cuando no saben cómo financiar el sistema educativo actual y vigente.

O sea, hay una inconsciencia y una irresponsabilidad brutales por parte del gobierno.