Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandra Lordén.

Alejandra Lordén

Desde Juntos pidieron la presencia de los ministros Berni y Kreplak en la Legislatura por el tema de las drogas adulteradas...

Sí, ayer nos reunimos ambos bloques, pidiendo explicaciones acerca de varias cuestiones, una tiene que ver con un proyecto un pedido de informes que salió de Diputados pero creo que también avanza en el Senado de la provincia, acerca de las preguntas puntuales, cuál es la estrategia de prevención que tenemos para adicciones, cuáles son las estadísticas de consumo que se reconocen por internaciones, por consecuencias, en el Conurbano, cuál es el plan para abordar a la persona con adicciones.

Y también por supuesto saber a fondo y que sepa la ciudadanía día a día qué es lo que se va descubriendo con esta intoxicación aguda y grave que tuvieron ya más de 24 o 25 personas, y que esperemos que no avance más, queremos conocer los detalles de lo que se está haciendo en materia de seguridad y de salud.

En este sentido, ¿cómo evalúa la gestión del Gobierno bonaerense en la lucha contra las drogas?

Cuando uno hace la comparativa, porque las adicciones muchas veces tienen consecuencias como la violencia, los ataques que se ven a personas por hurto e inclusive homicidios, cuando uno mira las estadísticas entre los búnker que se derribaron en el combate contra el narcotráfico de los 4 años de Cambiemos, aquellos narcotraficantes que fueron presos, ahí ve una gran diferencia entre el gobierno anterior y este gobierno en materia de seguridad.

Este gobierno lo único que ha hecho es mirar para el costado, obviamente sin exagerar, no queremos ser Rosario, ni México, ni Colombia, por eso hay que empezar a controlar y tomar medidas y tener una hoja de ruta muy clara con este tema, entre los cuales también considero que se debe debatir la prohibición o no de drogas duras en nuestro país, porque todo lo prohibitivo genera negocios, corrupción, connivencia, pero es un tema para pensar no es liviano, se tiene que dar un debate en el Congreso Nacional.

Pasando al plano político económico, ¿qué opina del principio de acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional?

La alegría nos duró unos pocos minutos, porque el Frente de Todos se encargó de dinamitar todo lo bueno que traía el acuerdo, y dejó al ministro Martín Guzmán totalmente debilitado, el hijo de la vicepresidenta renunciando a la presidencia del bloque del Frente de Todos, con la crisis que eso genera, y por el otro lado el viaje de Alberto Fernández a Rusia diciendo disparates, como “no queremos más la dependencia con Estados Unidos, ahora queremos la dependencia con Rusia”.

El tema es que tenemos una deuda contraída contra Estados Unidos y la tenemos que saldar de alguna manera, lo que no se sabe son los detalles chicos, aparentemente otra maniobra inteligente del gobierno, patean todo para el 2024 y si ellos no gobiernan, porque ya la ven, la bomba le toca a otro, porque lo han hecho en varias oportunidades, y la verdad es que el bloque de Juntos acompañará o no, depende del conocimiento que se tenga esa letra chica que todavía no está en el escritorio de ningún diputado nacional de Juntos.

¿Le sorprendió la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque?

Creo que es una jugada, que no es ni la primera ni va a ser la última, y lamentablemente ocurre en un país y una provincia de Buenos Aires que tiene tanto déficit, donde hay que focalizar en la ciudadanía, la inseguridad, en el narcotráfico, en la educación, después de dos años de escuelas cerradas, en la salud, porque recién estamos saliendo una pandemia que todavía obviamente nos ocupa camas de terapia y hace que la gente siga enfermándose, y en menos casos perdiendo vidas todavía, no tenemos resuelta la provisión de vacunas para adelante.

Hay un montón de cosas donde se tiene que focalizar el Gobierno, y en vez de eso, se están disputando el poder entre ellos, y estas idas y vueltas son un papelón para el mundo, pero sobre todo no prestan atención a las demandas de la ciudadanía