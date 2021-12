Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandra Lordén.

Alejandra Lordén

¿Cree que se debe desdramatizar la división del bloque del radicalismo en la cámara de Diputados nacionales?

En el contexto nacional que la Argentina tiene, claramente hay que desdramatizarlo. Primero porque más allá de que hubiéramos pedido que el bloque radical se mantenga unido, ya que es el objetivo y por eso trabajamos muchos.

El radicalismo hizo una elección no solo en la provincia de Buenos Aires, la elección de dar el paso con Facundo Manes que obtuvo casi un 40% de los votos, sino que muchas provincias sobre todo en aquellas que gobernamos como Jujuy, Mendoza, Corrientes, allí con una elección de más de 70 puntos y en provincias como Santa Cruz, Catamarca, Santa Fe y La Pampa.

Pensábamos tener el radicalismo en un solo bloque, pero de cualquier manera este bloque va a permanecer dentro de Juntos, y me parece que lo que tenemos que discutir son los temas de agenda que van a venir en el Congreso Nacional, que tienen que ver con el empleo, la producción, la ficha limpia, un modelo más transparente de votar que es la boleta única en papel.

Tenemos que focalizar ahí, y por supuesto las tensiones dentro de los espacios políticos se viven justamente dentro, pero no generan tantas consecuencias para el afuera, porque seguramente cuando cada uno de los diputados asuman el rol en su banca, va a estar representando lo mejor y va a estar dando lo mejor de sí para representar a Juntos, que es la oposición más importante que tiene hoy la Nación y la Provincia.

¿La sorprendió el quiebre del bloque, o ya lo esperaba?

No lo esperábamos, esperábamos el diálogo el consenso, aceptar las reglas de una democracia interna, que cuando un candidato tiene más adhesiones para ser autoridad en un bloque, eso se respeta, no es que ‘pierdo, y como no me gusta perder, me retiro’.

Siempre dentro de nuestro partido, que tiene 130 años, justamente lo que se destaca de nuestro partido es la democracia interna que tiene, por eso tiene convención, por eso sus órganos se respetan mayoría, y aquí no sé respetó, al igual que en los días anteriores con la Juventud Radical que eligió un presidente nacional y tampoco sé acepto esa elección, y por lo tanto se judicializó, y se retiraron del lugar sin aceptar el resultado.

Serán cosas que con el tiempo se irán tratando de limar, y que pueda trabajar el bloque Juntos con los temas importantes para la gente.

En este contexto el próximo 17 de diciembre habrá renovación de autoridades del comité nacional, ¿Cómo se preparan para esta fecha tan importante?

Yo he cumplido un rol de vicepresidenta del partido acompañando a Alfredo Cornejo en dos años muy difíciles, por la pandemia, en un contexto económico, político, social y sanitario muy complejo.

En estos dos años traté de visitar provincias, visitar el partido y por supuesto estar al lado de cada una de las autoridades provinciales qué nos necesitaban como partido, debatir temas, hacer muchos debates que tenían que ver con el campo, con la producción, también dedicarles un capítulo a las jóvenes y a las mujeres, por eso estuvimos reunidas con Josefina Mendoza como secretaria, y como Soledad Carrillo como vicepresidenta tercera, con todas las mujeres radicales del Noa, del Nea, de la zona de Cuyo, la Patagonia o sea de todo el país.

Ahora estamos entregando el mando con Alfredo, y la verdad es que me siento satisfecha de que el partido me haya dado la posibilidad de tener uno de los cargos con que más honor uno le puede hacer al partido, que no es un cargo rentado, sino donde uno asume mucha responsabilidad y donde probablemente sea tal vez el cargo más alto que tenga la historia de mi vida partidaria, si es que no llego a la presidencia del partido.

Así que estoy muy conforme con eso, y por supuesto con expectativas por la nueva conducción que también va a tener un desafío muy grande, sobre todo pensando en el 2023