Alejandra Lordén

Usted es una de las principales referentes del radicalismo a nivel provincial y participó de la Convención de la UCR. ¿Cuáles considera que fueron los principales datos que dejó la Convención Nacional que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata?

Primero, la ratificación de un órgano democrático como es la convención, con su nueva composición y con un radicalismo con dirigentes, hombres y mujeres, que tienen verdadera vocación de poder y que pudieron mostrar su musculatura en el diálogo con los más de 300 convencionales.

Y, por supuesto, ratificar un partido que quiere ser protagonista, que entiende el desafío que la sociedad hoy demanda y que está preparado y preparándose para protagonizar esto.

Fue una muestra de fortaleza del partido. Un partido que está en un momento óptimo, en el sentido de tener todas las herramientas necesarias para una visión de país y de provincia que hacía rato que los partidos políticos no interpretaban.

Luego, eso hay que volcarlo con ideas, con propuestas y con políticas de estado a una sociedad que hoy está bastante descreída de todo.

Ratificamos nuestra pertenencia a la coalición y también que queremos ampliarla, para llegar más lejos, mejorar nuestras propuestas y consolidarnos frente a las amenazas de los extremos.

¿Cambian en este sentido las reglas de juego tanto para los socios como para los rivales de la UCR en este resurgimiento del centenario partido?

Claramente, al tener un partido fortalecido, yo creo que cambian las reglas de juego pero siempre les digo a los socios amigos del PRO que es para mejor. No hay nada mejor que darle a Juntos por el Cambio un radicalismo absolutamente modernizado, protagonista, con mucha vocación, con mucha capacidad en cada uno de los dirigentes.

Me parece que esto hace a la coalición competitiva, lo cual no se tiene que ver como algo negativo sino como un aporte totalmente positivo a la coalición y por supuesto le hace muy bien al partido.

Usted adelantó que habrá candidatos a gobernador y también a presidente. Si bien ya hay algunos nombres en danza, ¿cuándo se presentarán oficialmente?

Yo soy de la idea de que siempre hay que proponer las propuestas primero y los hombres caminando luego. Esto es en etapas. Cuando uno mira por ejemplo el radicalismo bonaerense es una película.

Tuvimos una interna que lo colocó a Maxi Abad como presidente del partido, eso fue muy movilizador no solo para los que ganamos la interna sino también para todos los que compusieron esa interna.

Hubo más de 110.000 afiliados movilizándose para elegir las autoridades. Luego hubo las PASO con la incorporación de un hombre que le suma muchísimo a la política que es Facundo Manes.

"Tal vez la gente hoy no necesite tanto nombre sino que necesita saber qué es lo que vamos hacer, las ideas, las propuestas"

Hubo una muy buena elección con poco tiempo, con pocos elementos, con dos escarbadientes como dice Facundo, y estuvimos ahí en una elección muy pero muy positiva para la provincia de Buenos Aires, ganando en la mayoría de las secciones y teniendo un nombre que es un capital muy grande para nuestro partido.

El radicalismo ahora está con la Fundación Poder, generando políticas públicas en todas las áreas y ya en breve entraremos a hacer danzar nombres que vayan recorriendo la provincia, cada uno de los 135 distritos.

Es por etapas. No hay que apurarse. Además tal vez la gente hoy no necesite tanto nombre sino que necesita saber qué es lo que vamos hacer, las ideas, las propuestas, teniendo en cuenta una provincia y un país que están paralizados y en decadencia con una economía que hacía rato que no veíamos. Semejante emisión monetaria, semejante inflación que corrió el salario de todos los trabajadores, una pobreza estructural que se agranda, educación que falta y mucho por hacer.

Hablando de los posibles candidatos, Gastón Manes dijo que el radicalismo tiene a los “mejores postulantes” para las elecciones del 2023. ¿Usted está de acuerdo con esta línea de pensamiento?

Sí, por supuesto que creo que lo que ha dicho Gastón es que el radicalismo hoy se encuentra absolutamente preparado, con ideas, y tiene quien lleve adelante esas ideas.

Alfonsín siempre decía “sigan ideas y no hombres”. Bueno, en este caso nosotros tenemos las ideas y también tenemos hombres y mujeres preparados para afrontar este desafío, estamos convencidos de eso y estamos convencidos de que la sociedad nos va a acompañar