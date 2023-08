Your browser doesn’t support HTML5 audio

–Todas las elecciones son bisagras para el común de la ciudadanía, pero usted en las últimas horas manifestó estar convencida que el 2023 es “un año bisagra para los bonaerenses”. ¿Por qué motivo señaló esto?

Bueno, creo que después de atravesar esta crisis que, casi te diría, no tiene precedentes, y de entender que el gobierno está totalmente acabado, después de mostrar una macroeconomía absolutamente rota, endeudarse tres veces más de lo que se endeudó el gobierno de Cambiemos que tanto criticaron, tener una inflación del 150% anual, en esa proyección un poco más también, 7% la de este mes, que hace imposible no solo ir al supermercado a comprar comida, sino también proyectar ningún tipo de comercio, negocio. Estamos muy lejos de lo que queremos para el desarrollo de la Argentina. Y nuestras industrias se han ido. Muchas han cerrado, otras se han ido a países vecinos, otras se han ido más lejos. Lo mismo que nuestros jóvenes, ¿no?, por Ezeiza a buscar algún país que tenga un proyecto de desarrollo.

Yo creo que este domingo, y por supuesto el 24 de octubre, la gente está callada, desilusionada, desencantada, pero decidida a apoyar una alternativa que, como bien dice nuestro slogan, tiene que ser una alternativa de cambio profundo. Porque como estamos ya no vamos a modificar mucho. El cambio tiene que ser rotundo, y por eso Patricia Bullrich expresa que es la mejor candidata para estos tiempos, y nuestra lista, obviamente, acompañándola fuertemente.

–¿Cómo es la recepción de los vecinos a las propuestas que ustedes llevan en los distintos distritos de la provincia?

Mirá, nosotros estamos presentando los proyectos de la Fundación Poder: hablamos de propuestas. Aunque ya estamos en la recta final, donde es el pedido más que nada de acompañamiento, de decirles que el 13 de agosto hay que ejercer no un deber solamente, sino un derecho, que es el derecho a opinar, el derecho a aprobar una gestión o a rechazar una gestión y apostar por el futuro. Entonces, que ese enojo no nos haga el domingo o no ir o votar en blanco, porque creo que ahí perdemos nosotros mismos, los ciudadanos.

Entonces, más allá del pedido del voto, en mi distrito, en mi sección es fácil porque me conocen. Por ahí, cuando uno ve tantos nombres y nombres desconocidos, es más difícil. Pero bueno, en nuestra lista, además de Patricia Bullrich y el radical Luis Petri, mendocino, acompañando la boleta presidencial, tenemos a dos bonaerenses acompañando la boleta provincial, como siempre pedimos para gobernar la provincia: que sean de la provincia. En este caso un binomio de intendentes, que son Néstor Grindetti y Miguel Fernández: un intendente del PRO, el otro radical, uno del conurbano, el otro del interior.

Y por supuesto también lo tenemos al “Beto” Brandoni en la lista de diputados del PARLASUR. En mi caso, en mi sección, la séptima sección, encabezando con mi foto, con mi nombre, y yo creo que con el conocimiento del trabajo de estos años. Por supuesto, llevando como senador a Maxi Abad en primer término, y acompañando a nuestros candidatos en cada uno de los 135 distritos en la provincia.

–¿Preocupa, Alejandra, que se repita lo que ya se dio en varias elecciones provinciales: esta baja en la participación del electorado a la que usted hacía mención?

Bueno, siempre preocupa, porque entonces va a votar nada más que el más politizado y tal vez el más desencantado o el menos politizado, el que no tiene muy claro a quién apostar, ese tal vez no vaya ahora y vaya el 24 de octubre. Sin embargo, hay una competencia, que para eso está la herramienta de las PASO, que es fundamental ahora. Porque dentro de Juntos por el Cambio (JxC) hay dos opciones. Por supuesto, después del 13 de agosto vamos a caminar juntos rumbo a octubre, pero ahora hay dos opciones bien claras, bien parecidas en las propuestas pero diferentes en la manera de encararlas. Una la encabeza Horacio Rodríguez Larreta y la otra, la lista que acompaño, Patricia Bullrich, que a mi modo de ver es la mujer que representa el coraje, la valentía, la determinación a la hora de los cambios que hay que hacer, tanto a nivel nacional como provincial.

–Diputada, por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de la sección que usted representa, de cara ya a las PASO que están a la vuelta de la esquina?

Bueno, primero, que el domingo, que, según dicen todas las proyecciones meteorológicas, va a ser un lindo fin de semana, se acerquen a poner la opinión en las urnas. Obviamente que voy a pedir que acompañen la lista que lleva a Patricia Bullrich de candidata a presidente y Néstor Grindetti de candidato a gobernador, y que por supuesto me lleva a mí en la boleta seccional. Pero también pedir que vayan a votar, que ejerzan. Que no lo tomen como un deber, como una obligación, sino que lo tomen como un derecho: el derecho a poder elegir. Vuelvo a repetir: a aprobar la gestión en los casos en que la gestión sea buena, a reprobarla y a apostar al futuro y a la esperanza, porque en el país hay mucho por hacer y me parece que la esperanza no se tiene que perder nunca. Y la política es la única herramienta que nos ha dado estos 40 años, que se cumplen este año, de democracia ininterrumpida, que ojalá la tengamos para todos los tiempos. Y que muchos la valoramos porque vimos ejercer en este país la dictadura militar y lo que eso significa. Y que por lo tanto concurran el domingo a emitir su opinión a las urnas, que para todos nosotros, independientemente de a quién voten, es muy importante que tengamos un porcentaje alto del electorado emitiendo el voto en las urnas.