20230621 Juan Carlos Alderete

–Diputado, ¿qué análisis puede hacer de estas violentas jornadas que se vivieron en Jujuy, en el norte del país, en la tierra que gobierna Gerardo Morales?

El pueblo de Jujuy está enfrentando la constitución aprobada entre gallos y medianoche, y con la complicidad del Partido Justicialista (PJ) de Rivarola, que pretende darle más estatus institucional a la prohibición de la protesta social y vulnerar la libertad democrática garantizada en la Constitución Nacional, es decir, los derechos de las naciones y pueblos originarios, y avanzar con la entrega del litio y otros recursos naturales, vulnerando nuestra soberanía.

–¿Cree que detrás de esta decisión de Gerardo Morales de reformar la Constitución se esconde esta necesidad imperiosa que tiene el gobernador de ir por las riquezas naturales?

Exactamente. De eso no hay duda. No hay ninguna duda sobre esto. No olvidemos que justamente a Evo Morales le dieron el golpe de Estado por el litio. Y esta política es sólo una muestra de lo que Juntos por el Cambio (JxC) y la derecha más reaccionaria proponen llevar adelante si triunfan en estas elecciones nacionales. Sólo pueden imponerse a sangre y fuego, como lo están haciendo en este momento Morales.

–Usted mencionaba la interna que hay en el PJ jujeño. Me imagino que le ha sorprendido la actitud que han tomado los representantes del PJ de aquella provincia que acompañaron la reforma constitucional.

Nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho. Incluso en el 2021 había un documento para intervenir el PJ de la provincia de Jujuy. Después, por alguna cuestión de negociaciones o entuertos políticos, no se logró que se interviniera el PJ de la provincia de Jujuy. Porque está clarísimo. Nosotros tenemos una presencia muy grande en la provincia de Jujuy dirigiendo algunos gremios, incluso allí conocemos muy bien lo que es Rivarola, lo que es parte del PJ, los negociados que hay con Morales.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

No es que sólo hay vinculaciones familiares, sino que hay negocios por detrás de eso. Salvo dos constitucionales del PJ que responden a la diputada Moisés, se han retirado del recinto antes de que juraran, antes de que se aprobara esto que se ha aprobado entre gallos y medianoche.

–¿Es necesario que se intervenga el PJ jujueño? Escuchaba en las últimas horas este pedido que se le hacía al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que él intercediera ante esta situación. ¿Usted qué opina, diputado?

Yo creo que sí, que lo tienen que hacer, porque no puede ser que el PJ de Jujuy manche a todo el resto del PJ en el país. Porque está clarísimo cómo son de laxos y los negocios que hay entre esa parte del peronismo y Gerardo Morales.

–En las últimas horas el jefe policial de Jujuy denunció que la protesta fue organizada por agrupaciones de Buenos Aires; señaló que había gente con tonada porteña en los disturbios. ¿Qué piensa al respecto?

Mentirosos, caraduras que son, y sin justificación. Todos hemos visto en un canal de cable que transmitieron directamente la cantidad de gente civil que iba detrás de los policías tirando piedras también y rompiendo el negocio. Eso ha quedado clarísimo. ¿Los infiltrados dónde están? Si los han llevado ellos a los infiltrados, incluso mostrando fotos que tienen una antigüedad de varios meses y en la provincia de Buenos Aires, de que estaban allí en Jujuy haciendo desmanes. Es una mentira tremenda, una caradurez tremenda. No se hacen cargo de nada. El pueblo de Jujuy salió. No es que fueron delegaciones del resto del país para hacer el repudio que hizo el pueblo de Jujuy allí. Hasta se vio muy claramente que gente que apostó a Gerardo Morales estuvo en contra de esta reforma y también algunos de ellos estuvieron presos.