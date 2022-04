Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alberto Asseff, diputado nacional de Juntos

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alberto Asseff

-Recientemente le pidió al Gobierno bonaerense que implemente un programa de seguridad escolar, específicamente, de senderos seguros. ¿Qué lo motivó a hacerlo?

La inseguridad es un azote que castiga a todas las clases sociales. La sensibilidad que nos debe producir como dirigentes los delitos contra escolares, que al ir o al volver de la escuela les roban las zapatillas, la ropa o algún otro elemento personal, exige que tomemos algunas medidas.

Una de ellas es la de los senderos seguros que es un camino con vigilancia especial, que va desde la escuela hasta la barriada y permite brindar lo más elemental, que es seguridad a los estudiantes, tomando como ejemplo lo que se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires, que en cierta medida funcionó bien.

-¿La idea es que en estos senderos haya personal policial?

Personal policial, agentes municipales entrenados y abundancia de cámaras con monitoreo en tiempo real. Hay distritos, como Lanús y Tres de Febrero, que ya los han instrumentado, pero esto tiene que extenderse a todos los distritos del Gran Buenos Aires.

-La senadora de Juntos, Aldana Ahumada, presentó el proyecto en la Legislatura bonaerense. ¿Por qué cree que no avanza su aplicación en los municipios?

No quiero aventurarme a decir que es por desidia o porque brilla por su ausencia la capacidad de gestión, pero creo que los recursos los derivan a otros fines o no tienen en cuenta que el relato permanente respecto de la población vulnerable alguna vez tiene que correlacionarse con los hechos que producen.

-¿Cuáles son las zonas más calientes donde se han vislumbrado estos delitos contra los estudiantes?

No quiero hacer puntualizaciones, pero hay zonas populosas donde es imposible transitar por las calles de tierra en días de lluvia o de noche, no hay luminarias y no entran los patrulleros. Son todos los puntos que conforman el tercer cordón y, en alguna medida, el segundo cordón del Gran Buenos Aires