20230627 Alberto Asseff

–Alberto, intentará renovar banca por “La Fuerza del Cambio”, la lista que lleva a Patricia Bullrich como precandidata a presidenta. Me gustaría conocer, desde su punto de vista, por qué Patricia Bullrich es la mejor opción para los argentinos.

Porque en un momento como el que vive la Argentina, de crisis profunda, no es justamente propicia la idea dubitativa de cómo encarar y afrontar la dirección de la nave del Estado, que requiere mucha decisión, mucho compromiso, mucha profundidad en el objetivo. No hay tibieza posible. El cáncer que tiene la Argentina, junto con las mafias, la tiene atrapada; no admite miramientos ni dilaciones. Tiene que ser una operación rápida, confiable, sostenida por esa convicción profunda a la que aludía, ese compromiso con el cambio a fondo.

Son todos atributos que tiene Patricia Bullrich, que los ha manifestado desde el primer día. Es la idea-fuerza con la que ha convocado a un creciente número de compatriotas, no solamente de nuestro espacio político, sino también ajenos, independientes, sectores municipales, municipalistas, gente de distintas fuerzas políticas, transversalmente convocados. No ha habido acá ninguna idea sectaria o partidista, porque desde un principio se habló de que el gobierno que viene tiene que ser un gobierno de coalición, un gobierno verdaderamente integrado por todos los que, desde una diversidad, tienen una comunidad de objetivos.

Por eso es engañosa la cuestión que se plantea del 70% de apoyo político para poder llevar adelante los cambios versus una idea más ortodoxa de parte de Patricia. Patricia dice también, en forma clara, que ella busca el apoyo y el respaldo mayoritario del pueblo argentino; en vez de hacer una mesa de dirigentes, habla de un consenso social. Y eso también es un tema muy importante, que yo subrayo, recalco y marco, porque el consenso social es el perdurable y es el que permite sostener los cambios. El acuerdo de dirigentes es siempre circunstancial y especulativo. Los dirigentes, cuando huelen que empieza a tropezar el gobierno, disparan, se van. En cambio el pueblo, si entiende que se está haciendo las cosas bien, se queda, permanece y es muy fiel, porque lo que quiere el pueblo es cambios y no mesas de dirigentes.

–¿Cómo imagina la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre? Cualquiera que sea la fuerza que gane los comicios, para cualquiera de estas fuerzas será muy difícil que pueda contar con la mayoría propia.

Hay posibilidades de acuerdos con las fuerzas y representantes de esas fuerzas que tienen coincidencias en que la Argentina tiene que cambiar.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Yo hablo mucho con los dirigentes o con los colegas diputados de otros espacios, incluso oficialistas. Y en el mano a mano a mí me dicen: “Hay que hacer reformas en el sistema laboral o en el régimen laboral, lo que pasa es que nosotros no lo podemos decir”. Textualmente me dicen eso. Entonces, lo que hay que hacer no es otra cosa que incitarlos, invitarlos, convocarlos a que se sinceren, porque el sinceramiento de la dirigencia es el punto de partida para empezar cambios profundos. Porque si seguimos con la hipocresía política o con el sectarismo o la especulación partidista, lo único que vamos a lograr es que esto se siga agravando hasta niveles inimaginablemente sombríos.

–Y a nivel provincia de Buenos Aires, ¿cómo analiza la fórmula que presenta Patricia Bullrich de Néstor Grindetti–Miguel Fernández para la gobernación?

Yo creo que es una fórmula equilibrada, con un intendente del Gran Buenos Aires Sur y con un intendente del interior bonaerense; con uno que pertenece al PRO y otro que adscribe a la Unión Cí­vica Radical (UCR). Es decir, está exactamente equilibrada e integrada la fórmula. Trenque Lauquen es una ciudad muy importante del oeste bonaerense; tiene contacto directo con el interior productivo, sobre todo de la actividad rural. Lanús es un distrito paradigmático de lo que es la problemática del Gran Buenos Aires Sur, que ha logrado mejorar muchísimo la seguridad. Se ha controlado la paz social, no hay prácticamente alteraciones en ese distrito que puedan mostrarse igual que en otros, donde hay, digamos, una situación de convulsión o de conflicto social. Hay una actividad comercial que se ha expandido, hay un nivel de trabajo aceptable. Es decir, tenemos todos los condimentos para que esa fórmula pueda mostrar gestión, frente a la falta de administración por parte de (Axel) Kicillof, que es un gobernador ausente, absolutamente inexistente. Yo creo que lo único que lo salva a Kicillof es que es inexistente; lo salva entre comillas, porque en definitiva, si uno rasca un poco, es un gobernador que no tiene ninguna relevancia y no representa cabalmente al primer Estado argentino, que necesita un vuelo imaginativo y creativo en su dirección, del que hoy carece absolutamente; es mediocre, medio a medio, este gobierno bonaerense. Es increíble que todavía se siga diciendo que podría tener el apoyo de una mayoría relativa, nunca mayoría real, y ser el refugio del kirchnerismo en el país.

Es tétrica esa perspectiva. Así que yo creo, confío mucho que el pueblo bonaerense va a producir un cambio profundo en la dirección de la provincia, porque así la provincia cada vez es más pobre y cada vez tiene menos perspectivas y menos horizontes.