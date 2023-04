Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230418 Agustín Maspoli

–Como referente de la UCR en la cuarta sección electoral, ¿qué análisis hace de la situación actual del partido rumbo a los comicios, principalmente en la provincia de Buenos Aires?

Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos intendentes con los cuales tenemos diálogo constante desde la Legislatura o desde la conducción del partido también (a mí no me toca estar, pero los legisladores siempre estamos haciendo de nexo entre el partido a nivel provincial y los municipios). Lo primero que entendemos y sabemos es que lo más importante es que los intendentes tengan una buena gestión, porque son nuestra imagen, son lo que el partido tiene para mostrar. Y la verdad, con todos los que hablamos en los últimos días, a mí me toca hablar con el intendente de Chacabuco más seguido, en lo que estamos enfocados es en la gestión, por lo menos desde los intendentes. Porque la mejor carta de presentación, a la hora de una contienda electoral, es la gestión. Es verdad que estamos en un momento en que faltan aproximadamente dos meses para el cierre de listas y se empieza a hablar del tema, y entendemos las ansiedades periodísticas, pero todavía falta. Es un momento difícil el que están viviendo el país y la provincia, así que con tranquilidad, pero bueno, enfocados, en donde nos toca ser gobierno, en la gestión, y en los otros lugares, colaborando, trabajando. Pero me parece que todavía no es momento de definiciones.

–La UCR tiene muchos intendentes en distintos municipios. Estos intendentes mantienen un muy buen vínculo con la Provincia de Buenos Aires.

No sé si buen vínculo; el vínculo que hay que tener cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar. A mí me ha tocado estar en un Ejecutivo municipal. Cuando uno gobierna, tiene la responsabilidad de todos los días tomar decisiones que tienen impacto en la gente, y uno no puede decir que el municipio que uno gobierna parte desde un partido. Uno gobierna para todos los habitantes. Y con la Provincia de Buenos Aires uno tiene diferencias, podrá tener muchas diferencias desde el punto de vista político, ideológico, pero después tiene que solucionar las cuestiones de la gente. Yo siempre digo que uno, para entender esta lógica, tiene que pasar por un Ejecutivo, trabajar, entender cómo funciona, porque es la manera de ver que todos los días se están resolviendo cuestiones. Y me parece que en ese punto los intendentes radicales tienen ese pensamiento. No lo hablé puntualmente, pero creo que es ese: el de gestionar y de solucionarles la vida a los vecinos. Que, como te decía anteriormente, es la manera después de mostrar una buena gestión y es la mejor carta electoral.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Cómo ve posicionado a Maxi Abad, titular de la Unión Cí­vica Radical de la provincia de Buenos Aires y uno de los aspirantes a pelear por la gobernación? ¿Lo ve fuerte, consolidado rumbo a las elecciones?

Maxi es el producto de un proceso que vive el radicalismo en la provincia de Buenos Aires desde hace varios años, donde se fue robusteciendo, y hace un año y medio, en una elección importante, PASO, con Facundo Manes a la cabeza, el radicalismo hizo una muy buena elección. Hoy es el momento de Maxi en la provincia de Buenos Aires. Una persona joven, que conoce la provincia, que ha transitado y ha caminado la provincia varias veces, y me parece que es una apuesta que tenemos desde el partido para conducir la provincia. Es lo que queremos y es lo que hoy estamos trabajando.

–El lema de Maxi Abad es “Maxi Abad para cambiar la provincia”. ¿Cuáles son los puntos que es necesario cambiar, desde la visión de la UCR, hoy en día en la provincia de Buenos Aires?

Tenemos que ir hacia una reforma que nosotros hemos estado trabajando mucho en el Senado, que tiene que ver con la autonomía. Necesitamos autonomía en los municipios para tomar decisiones. Necesitamos hacer una reforma en lo que tiene que ver con la educación de la provincia de Buenos Aires y una Provincia que le dé mayores herramientas al entramado productivo, porque es la manera de que, con las pymes, se salga adelante en la provincia.

Lo educativo es central. No podemos seguir teniendo recetas o funcionamiento de hace muchísimos años para una provincia que demanda otras cuestiones, como tienen que ver con la tecnología, lo virtual. Me parece que tenemos que ir hacia ese camino en lo educativo. Otras provincias lo han hecho y les funciona muy bien; me parece que nosotros tenemos que dar pasos en ese sentido.

–Desde el Frente de Todos (FdT), más precisamente desde la Cámara de Diputados, han presentado una iniciativa a futuro para tratar de modificar la Constitución provincial. ¿Desde la UCR también consideran que es necesario hacer un cambio en la Carta Magna bonaerense?

Primero hay que ver el motivo por el cual se tiene que modificar una Constitución. Yo creo que las modificaciones de la Constitución es importante analizarlas en cualquier momento; no justo en un año electoral. Me parece que no es lo indicado, cuando puede haber un cambio de gobierno. Pero sí, se puede estar abierto a cualquier discusión de reforma de la Constitución provincial que tenga algún sentido, algún punto para tratar. A mí me parece que sí, que hay que estar abierto. Imagino que el año próximo podría ser un buen momento para eso.

–¿Para debatir, principalmente, la autonomía municipal, algo que han reclamado y que lleva como bandera la UCR?

Por supuesto. Por eso creo que ese tipo de reformas tienen que salir con amplio consenso. Nuestro país ha funcionado bien cuando se ha hecho. Tienen que salir con amplio consenso y una agenda de temas que tiene que estar abierta a opiniones de distintos sectores.