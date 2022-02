Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Agustín Maspoli.

Agustín Maspoli

Desde Juntos pidieron la presencia de los ministros Berni y Kreplak en la Legislatura por el tema de las drogas adulteradas, ¿qué explicaciones esperan?

Es un hecho muy grave y lamentable que conmocionó toda la provincia y el país, el gobierno actuado, ha trabajado tanto el área de salud como de seguridad, hay cosas que todavía siguen en curso y solicitamos la visita de los ministros para evacuar dudas, no es una interpelación, solamente es para ponernos al tanto de lo que se está haciendo.

¿Cómo evalúa la gestión de Berni en materia de Seguridad y la del gobierno en la lucha contra el narcotráfico?

Creo que es un tema muy delicado, hemos tenido pandemia de por medio y no me animo a evaluar la cuestión en términos de éxito o no éxito, porque hay trabajo que se hace todos los días y uno no se entera, pero sí creo que en el gobierno anterior había una fuerte decisión de ir contra las mafias y el narcotráfico, eso se decía y se llevaba adelante, me parece que era un mensaje claro para aquellos que tenían como una manera de vivir en narcotráfico.

Hoy no vemos esa misma impronta, lo cual no significa que no se esté trabajando, por eso queremos hablar con el ministro y que nos comente más allá de este caso en particular, cómo viene trabajando el área en un tema tan sensible.

Otro de los temas que tuvo relevancia esta semana, fue la marcha convocada por varios sectores del oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia, ¿qué consideración le merece?

A mí me pareció que fue una cuestión muy marginal de un sector kirchnerista duro, no representativo, no le doy demasiada importancia, me preocupa sí que algunos ministros o el propio presidente no hayan sido claros con respecto a la marcha, en cuanto al repudio, el no acompañamiento, pero después cuando la vimos me parece que es una marcha que no significa demasiado, y no le pone peso a ninguna cuestión, no deja de ser algo para mí marginal.

Respecto al principio de acuerdo al que arribó el Gobierno con el FMI, ¿lo ve favorable o cree que las últimas declaraciones de Alberto Fernández pueden derribar este entendimiento?

Yo creo que el entendimiento es positivo, el default no es algo que podamos darnos el lujo de tener en Argentina. Hay que ver a partir de ahora estos próximos días cómo se desarrolla la cuestión del acuerdo, y una vez que lo tengamos, analizarlo, y ojalá se pueda salir adelante.

Estamos hablando de un puente de dos años y medio para después un acuerdo definitivo a 10 años más adelante, así que me parece que es positivo que el país no entre en default y que tengamos algunas certezas con respecto al mundo y cómo está posicionada la Argentina.

En este contexto, ¿qué opina de la renuncia Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos?

Me parece una chiquilinada, que no colabora en nada en un momento muy delicado. Las personas que ocupan cargos importantes tienen que tener responsabilidad institucional, y en todo caso las diferencias ver cómo se resuelven, pero no de esta manera que lo único que hace es agregar incertidumbre y complicar la negociación.

¿Considera que debilita al gobierno esa decisión?

No sé si debilita, le genera complejidad a la negociación. Está claro que la coalición gobernante no está unificada, eso ya lo sabíamos, pero esto pone blanco sobre negro