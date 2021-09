Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar.

Cecilio Salazar, intendente de San Pedro

-¿Cómo avizora este final de campaña de cara a las PASO del domingo?

Estuve viendo en directo el cierre de campaña, Máximo en Bahía Blanca, Sergio Massa en Junín, el presidente y el gobernador en Mar del Plata, y uno se llena de energía escuchándolos.

Me asombra realmente y gratamente el crecimiento de Máximo. Realmente es impresionante, me recuerda mucho al padre, cada vez más, y hace que no se lo extrañe tanto en definitiva, porque creo que Máximo tiene un gran futuro en la política. Estuve el otro día en Vicente López, muy cerquita de él, charlando con él también.

Máximo ha estado estigmatizado por algunos medios. Es un cuadro político impresionante.

Destaco esto porque quizás Máximo ha estado estigmatizado por algunos medios en algún momento, queriendo hacerlo aparecer como otra cosa que no tiene nada que ver. Máximo es un cuadro político impresionante realmente, y creo que en el transcurso de estos tiempos lo ha estado demostrando.

Y después lleno de energía, lleno de ganas para seguir trabajando en pos de una Argentina mejor, de una provincia mejor. San Pedro está progresando muchísimo en estos últimos tiempos. Hemos logrado al fin, después de mucho tiempo, un espacio muy importante de 50 hectáreas que en su momento fueron secuestradas al narcotráfico, hace varios años atrás. Firmamos un convenio con la UBA, donde nos cede este espacio, que está muy pero muy bien ubicado para que nosotros podamos ahí empezar a conformar un parque, que tenga que ver con lo agrícola, con todo lo que es agroindustria.

Así que ahora hay que trabajar para dotar a ese espacio de todos los servicios: gas, luz, agua, y seguramente ahí voy a requerir la ayuda del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, obviamente.

San Pedro realmente va a comenzar a despegar, al fin, teniendo un parque agroindustrial. Tenemos el puerto, se está por pavimentar la ruta 131. La verdad que yo siempre les digo a mis seguidores, al pueblo de San Pedro que, si bien hemos hecho un montón de cosas, lo mejor está por venir. Y la verdad que eso va a acontecer en los próximos tiempos.

Estoy muy feliz, no me pude ocupar mucho yo personalmente de la campaña, porque me he ocupado de todas estas gestiones pero tengo un gran equipo de trabajo, un gran equipo de campaña, que ha estado recorriendo todos los barrios, barrio por barrio, casa por casa, contándole a los vecinos las novedades.

La verdad que aguardo con mucha expectativa el domingo próximo. Ojalá que la gente que está indecisa todavía al fin se decida y vote nuestra lista.

-¿Qué puede brindarle Cecilio Salazar al a la legislatura bonaerense? ¿Cuáles serán los principales proyectos o temas que usted puede llevar a la Cámara baja?

Tengo muchos proyectos, pero justamente lo que voy a impulsar mucho es que este predio sea el lugar que le permita a San Pedro cambiar la historia, eso genera muchas fuentes de trabajo, y después tengo otro proyecto que seguramente va a ser el primero que voy a presentar, es que San Pedro es la única región frutihorticola de la provincia de Buenos Aires. Tenemos durazneros, naranjas, viveros, y la verdad que no tenemos un fondo de protección a esta producción.

Quiero que el gobierno de la provincia, y estoy seguro que lo voy a conseguir porque este es un gobierno que apuesta mucho a la producción, al trabajo, estoy seguro que vamos a conseguir que tengamos un fondo exclusivo para proteger a la fruticultura.

Me interesa que la fruticultura de San Pedro tenga apoyo para que genere muchas fuentes de trabajo.

Ya lo tengo prácticamente hecho, porque ya se había presentado en algún momento, y no se pudo realizar. Y bueno, trabajando de forma conjunta con los pequeños y medianos productores de San Pedro, que tengo siempre el gusto y el honor de acompañarlos. Me interesa mucho que los fruticultores y la fruticultura de San Pedro tenga mucho apoyo para que esto genere lo que necesitamos, muchas fuentes de trabajo.

-¿Qué mensaje le deja al pueblo de San Pedro rumbo a las elecciones de este domingo?

Y un mensaje esperanzador. Un mensaje que más allá de que la situación es compleja, que la gente por ahí está un poco escéptica porque viene de un fracaso rotundo del gobierno anterior, del gobierno de Macri, que la verdad dejó al país en muy malas condiciones. Este gobierno se hizo cargo, y gobernó solamente por tres meses en forma normal a pesar de que heredó una crisis económica fenomenal, se hizo cargo y lamentablemente a los tres meses aconteció lo de la pandemia.

Paralizó el mundo la pandemia, paralizó la provincia, nos paralizó a nosotros acá en San Pedro, pero bueno, las cosas están mejorando, claramente, y esto ha sido producto del inmenso éxito que tuvo la vacunación.

Acá en San Pedro fue exitosa; tenemos más del 70 por ciento de vacunados con la primera dosis y el 20 por ciento vacunados con la segunda dosis. Así que las esperanzas las tenemos, las expectativas que se están viendo ahora con una mejora tenue de la economía pero mejora al fin, porque se nota realmente que se está poniendo en marcha, nos genera a nosotros muchas expectativas para los próximos meses.

Ese mensaje a la gente, de volver a encontrarnos. En definitiva somos seres humanos que necesitamos relacionarnos con el otro y con la otra, así que darle ese mensaje esperanzador, de hecho lo estoy haciendo permanentemente estos días en la ciudad, y que vayan a votar el domingo, por quien decidan votar, pero que vayan a votar, que es importante para la participación democrática y mayoritaria de la gente.

