20221101 Adrián Urreli

–¿Nota que han proliferado en las últimas semanas las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta el caso de Mar del Plata, pero también La Matanza o Merlo, donde ha habido usurpaciones de tierras públicas y también de tierras privadas?

Sí, evidentemente hemos tenido un recrudecimiento de este tipo de hechos, con la sensación de tener cierto grado de indefensión de las autoridades provinciales. Sabemos que esto tiene que ver con el trabajo conjunto de la Justicia y las autoridades provinciales, pero ha aumentado la cantidad de casos. Ayer nos decían que había más tomas en la zona de Necochea.

–¿Qué medidas debería tomar el gobierno bonaerense, teniendo en cuenta que crece la crisis habitacional y que hay una incapacidad para acceder a terrenos?

Yo considero que son dos situaciones distintas: una tiene que ver con una política habitacional y de reubicación de gente, pero también puede tener que ver con cuestiones hasta comerciales de punteros que trabajan en ese sentido y esto debería ser controlado desde lo judicial y lo policial, sin olvidarnos de las necesidades de la gente. Me parece que esto tiene que ver con que no ha habido políticas de soluciones habitacionales.

–Usted ha señalado que hubo una pasividad por parte del gobierno bonaerense, principalmente, frente a la toma de Mar del Plata. ¿Por qué motivo siente esto?

Creo que tiene que ver con miradas políticas que están muy asociadas a lo punitivo y cómo se debe poner en valor y defender el espacio público o privado. Creo que el eje de la discusión tiene que ver con una mirada opuesta a la que nosotros tenemos, que es que hay que defender los espacios, tanto públicos como privados, dando soluciones de una manera más preventiva, orientada a que no pasen estas cosas. Una vez que pasan, hay que tomar medidas para que no se sigan repitiendo, porque si no, hay una proliferación de tomas y, como decía antes, no siempre están impulsadas por la necesidad. Parece que siempre hay un componente de los vivos que lotean y venden los terrenos, y movilizan a la gente prometiendo cosas que después no pueden cumplir.

–¿Deberían ir presas aquellas personas que toman terrenos, tanto públicos como privados?

Yo creo que debería primar la justicia. El marco que entiende esto está definido en la ley. A mí me cuesta trabajo pensar en poner presa a una familia que tiene muchas necesidades y que hace esto genuinamente: creo que hay gente a la que hay que ayudar a tratar de resolver sus problemas. Los que decididamente deberían ir presos son aquellos que lucran con esto, los que venden los terrenos, los que sacan una ganancia de esta situación, sin duda.