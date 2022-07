Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Adrián Urreli.

Adrián Urreli

En las últimas horas, el Foro de Diputados y Senadores del PRO volvió a reunirse, ¿cuáles fueron los principales ejes de debate?

Nos reunimos como lo hacemos habitualmente. Tratamos de tener una reunión con una frecuencia por lo menos mensual. Lo que repasamos fueron proyectos que tiene cada uno de los diputados y senadores para ver cómo los trabajamos en algunas sesiones de la agenda que tiene el oficialismo; entre ellos, el tema del Bapro.

Recibimos el saludo vía videos de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich y de María Eugenia Vidal.

¿Pudieron analizar de alguna manera la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía durante este Foro?

No fue uno de los temas sobre los cuales estuvimos hablando particularmente. Sí en términos generales sobre la situación que estamos atravesando. No es un tema que hayas discutido.

En lo personal, ¿qué le parece la llegada de Batakis al Ministerio de Economía en reemplazo de Martín Guzmán? Recordemos que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la última gestión de Daniel Scioli.

En lo personal, más allá de una apreciación acerca de la ministra, veo con mucha preocupación que más allá del cambio de nombres no haya un proyecto económico detrás. He escuchado entre tantas noticias que todavía no estaba armado el equipo de la ministra, lo que habla de la improvisación de la situación.

Yo lo que creo es que el gobierno nacional, por una cuestión de responsabilidad, debería tener una unidad en el trabajo y después tener claro para qué lado vamos.

A mí me sigue preocupando ver que estamos yéndonos para cualquier lado y que no hay ningún tipo de criterio, más la irresponsabilidad de cómo se enfrentan estas situaciones.

Ayer usted se reunió junto a Néstor Grindetti con referentes de la primera y la tercera sección electoral. ¿Han podido hablar con los referentes seccionales sobre cómo se vive esta realidad de la inflación, la falta de trabajo, el aumento de precios?

Lo hablamos. Es parte de la preocupación de todos los referentes. En todos lados estamos viendo lo mismo. Justo el martes veníamos de las medidas que ya habían tomado y los cambios del fin de semana, y conversábamos de los altos en los precios y cómo alejaba esto cada vez más a los vecinos de poder llegar a fin de mes.

Todo el mundo manifiesta su preocupación. En términos de la Provincia resaltando las mismas dificultadas que estamos atravesando hace rato, respecto de la educación, de la inseguridad, pero creo que el eje esta vez estuvo puesto en lo económico