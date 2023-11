Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231120 Adrián Urreli

–¿Qué le espera al futuro de la Argentina con el triunfo de Javier Milei en el ballotage?

Yo estoy muy esperanzado en que se puedan cambiar muchas de las cuestiones que hemos estado reclamando y que también estuvimos planteando durante toda la campaña y lo hacemos habitualmente. Nosotros siempre estuvimos trabajando por un cambio. Esto creo que va a ser así. Me falta un poco de información acerca de qué es lo que va a hacer concretamente Milei, pero creo que comenzamos, por lo menos, a cambiar una matriz que tiene muchos años en nuestro país y que era necesario cambiar.

–¿Y por qué considera que ganó con números tan amplios? Porque fue una diferencia prácticamente de 12 puntos la que obtuvo ante Sergio Massa.

Yo creo que, por supuesto, siempre hay una virtud de quien gana, pero creo que también esto ya se venía manifestando en la sumatoria de los dos espacios opositores. Yo estoy convencido de que tiene que ver con la voluntad y las ganas de cambio de toda la gente. Creo que es la sumatoria y la necesidad de que esto cambie, porque estamos realmente en un momento muy, muy, muy complicado en todo sentido. Y creo que esto hizo que se sumaran todas las ganas, junto a lo que evidentemente el candidato también tracciona, por supuesto.

–¿Y cómo espera que sea este nuevo escenario político que se abre tras la victoria de Milei en la Argentina, principalmente en el Congreso de la Nación?

Yo creo que va a contar con el apoyo del PRO, desde ya, y seguramente de JxC. Creo que vienen momentos en que va a ser necesario establecer consensos. No me imagino que esto se pueda llevar adelante sin diálogo, porque necesitamos modificar normas, porque va a ser necesario que haya gente muy preparada, con mucho espíritu de diálogo, como para poder sacarlo adelante.

–Ahora se genera la duda de qué pasará en JxC. ¿Se rompe o no se rompe el espacio? ¿Usted qué expectativas tiene al respecto? ¿Cuál será el futuro de la oposición?

Yo creo que, justamente desde el nombre que tiene nuestro frente, que es Juntos por el Cambio, creo que todos los que lo integramos, todos los que estábamos juntos, lo que queríamos y lo que seguimos queriendo es un cambio para nuestro país. Con lo que mi aspiración es que no se rompa. Después habrá voces internas, particulares, personales que puedan tener ideas distintas y eso se verá. Pero yo creo que en términos generales es un espacio que, por vocación y desde que nació, está llamado al cambio. Y no debería ser, justamente, cuando hay un cambio, el momento de romper.

–¿Cómo analiza el rol de Mauricio Macri como armador de esta alianza con Javier Milei, que le permitió al candidato, también en parte, obtener el triunfo?

Me parece que Mauricio demostró una vez más su don de liderazgo, su visión. Evidentemente, no se equivocaba, más allá de que más de uno podía no estar de acuerdo, y vio la necesidad de avanzar en este sentido. Me parece que tuvo un rol absolutamente determinante y decisivo para que pudiera ganar Milei.

–Por último, Adrián, ¿qué espera para el futuro de los argentinos a partir del 10 de diciembre?

Yo espero que podamos de verdad, de todo corazón, dar un paso hacia adelante, poner a la Argentina de pie. Que podamos pensar en términos de prosperidad y no tanto de demandas. Y cuando digo prosperidad, es que todos podamos anhelar estar mejor de lo que estamos ahora. Que haya un futuro realmente para todos. Y creo que todos tenemos que trabajar para eso. No importa de qué espacio venimos, qué estamos haciendo, creo que todos tenemos que crear lo mejor para la Argentina.