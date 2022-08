Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Adrián Grana.

¿Qué balance hace con respecto a este contexto económico y social que vive el país?

Es un balance por lo menos angustiante para una parte importante de los argentinos. Es un proceso muy complejo. Lo que se ve con más claridad es el problema de la inflación, absolutamente agobiante para los sectores populares.

Hay que contextualizarlo también en cuáles son los elementos que han llevado a esta situación. Me parece que la gestión de los ministros Guzmán, Kulfas, han aportado poco en el esquema de resolución de un problema gravísimo que heredamos de los gobiernos de Macri y de Vidal.

El endeudamiento criminal al que sometieron a la Argentina con toda la liberación que se hizo de todas las variables macroeconómicas, en términos de comercio exterior, la baja de recaudación producto de la caída del consumo y el achicamiento del mercado interno, la desocupación que se generó...

Todo esto ha generado esta situación que ya en el 2019 era angustiante, pandemia mediante, y errores conceptuales del Presidente pero fundamentalmente de quienes tenían la responsabilidad de llevar adelante esto que son Guzmán y Kulfas.

Ahora con la llegada de Sergio Massa y las nuevas medidas que está tomando, ¿considera que esto se puede ir revirtiendo de a poco?

No tengo ninguna de que se puede revertir la situación. Un gobierno peronista como el nuestro tiene la obligación de resolver los problemas de la gente y lo que hay que identificar es que hay una confrontación de intereses, entre algunos pocos sectores económicos que han hecho enormes ganancias contra la mayoría de la gente que ha tenido problemas.

"Nuestro gobierno tiene que dirimir a favor de los que más necesitan y de las amplias mayorías"

En la AFIP, el nuevo titular, Carlos Castagneto, ha encontrado que hay una porción importantísima que debería representar casi un tercio de la recaudación de impuestos a las ganancias de 220 empresas que falsean la declaraciones juradas y que declaran que tuvieron cero ganancias.

Esto viene pasando por lo menos desde hace tres años. Ahí tenemos una pérdida inmensa de recursos para sostener justamente esto que te decía antes de las asimetrías que genera el mercado y que el Estado regula a favor de la mayorías.

Ayer hubo una gran movilización de la CGT, de la CTA, de movimientos sociales que volvieron a reclamar por un Salario Básico Universal. ¿Usted ve posible que esto pueda llegar a instaurarse?

No solamente es posible, es absolutamente necesario. Ayer Pablo Moyano en el marco esa movilización planteaba una cosa que es una verdad. ¿Quién controla la carga de las cerealeras? Declaran lo que quieren declarar, pagan impuestos por lo que quieren pagar, perdiendo enormes ganancias porque las mismas cerealeras son las que controlan.

"Hay privilegios con los cuales hay que terminar si queremos ser un gobierno peronista que resuelva los problemas de la gente"

Eso es un deber del Estado. Lo mismo pasa con las mineras que declaran a los tres meses que se llevan los containers llenos de tierra y de materiales preciosos. En ningún lugar del mundo pasa que no se controle lo que las empresas misma exportan.

Ahí hay un gran agujero que tiene que ver con esos privilegios con los cuales hay que terminar si queremos ser un gobierno peronista que resuelva los problemas de la gente.

En más de una oportunidad, usted ha señalado que sin Cristina no hay peronismo. ¿Sostiene esto?

Absolutamente. Pero porque Cristina es la referencia y el liderazgo; más allá de lo emotivo, del caudal electoral que tiene, hay una cuestión que tiene que ver con lo que fueron los doce años de gobierno de Néstor y Cristina que han generado justamente la resolución de esos problemas.

"Cristina es la garantía y la esperanza de que se pueden hacer las cosas de una forma distinta"

Yo creo, como planteó el compañero Cuervo Larroque, que sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay Argentina. Porque entendemos que la Argentina es para todos y para todas y no para una parte, y lo que garantiza eso es el peronismo, y la que garantiza hoy la salud de este peronismo es Cristina Fernández de Kirchner