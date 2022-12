Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221229 Adrián Grana

–De acuerdo a su experiencia y a lo que se viene transitando en este año, ¿qué lectura puede hacer del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda?

Lo venimos diciendo desde ese día: hay claramente un intento de proscripción de la compañera, y por lo tanto, lo que ella plantea es que no quiere ser un estorbo para la fuerza política regalándole el flanco de ser candidata condenada. Vos fijate que en estos días, desde la condena, en varias oportunidades, varios medios de comunicación empiezan a hablar de “la condenada Cristina Kirchner”. Ni siquiera de la vicepresidenta ni las dos veces presidenta argentina, sino “la condenada”. Entonces, me parece que es una preocupación central que tiene Cristina, en tanto la responsabilidad política que sabe que tiene con respecto al conjunto de la fuerza.

Ahora, independientemente de eso, la verdad es que cuesta ver a algún dirigente o alguna dirigenta que tenga el volumen político y electoral que tiene el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando digo volumen político y electoral, más que nada tiene que ver, no con sus cualidades como cuadro político, que son evidentes y todos los vemos, y su experiencia después de dos mandatos como presidenta y ahora otra vez como vicepresidenta, sino por lo que representa para la gente en términos de esperanza. Si hay un dirigente que puede expresar la convicción de muchísimos argentinos de que su vida va a mejorar, es Cristina Fernández de Kirchner. Y ese es un capital político inmenso e intransferible. Por eso yo creo que, más allá de esa circunstancia judicial, lo que hay que tratar de hacer es revertir esa proscripción para que esa esperanza pueda materializarse en candidatura.

–Entonces, se me viene a la cabeza preguntarle ¿qué viene después de Cristina?

Lo que pasa es que pensar en qué viene después de Cristina es dar cuenta de la proscripción. Y la verdad es que yo me niego a dar cuenta de la proscripción que intentan hacer el Poder Judicial y la mafia argentina encabezada por (Héctor) Magnetto. Me parece que lo que hay que pensar es cómo nosotros generamos las condiciones para que la proscripción, tanto judicial como política, no sea viable. Y eso tiene que ver con que el conjunto de los dirigentes que creen en el liderazgo de Cristina y en lo que significa ese liderazgo en el seno de nuestro pueblo trabajemos para eso y verbalicemos que vamos a trabajar para terminar con esta proscripción y que Cristina pueda ser candidata, que es lo que necesita nuestro pueblo.

Cuando Cristina dice “Jueguen”, yo lo recibo como un desafío a trabajar para levantar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

–Con respecto a la figura de (Axel) Kicillof, que se barajaba también como posible candidato a nivel nacional, me imagino que usted quiere que siga jugando un mandato más en Provincia.

Yo lo que deseo es que Axel vuelva a ser gobernador de la Provincia y que Cristina sea presidenta de la Nación. Y trabajo para eso hasta las últimas consecuencias. Después habrá evaluaciones que hacer en el caso de que Cristina no sea candidata. Pero para eso falta una eternidad, porque de acá al cierre de listas, que en términos calendarios es muy poco tiempo, en términos políticos pueden pasar un montón de cosas.

A Cristina y al peronismo los han dado por muertos infinidad de veces. Y resulta ser que no hay ni proscripción ni ningún elemento que pueda decretar esa muerte del peronismo ni mucho menos de su principal liderazgo y jefatura, que es Cristina. En ese sentido pueden pasar un montón de cosas. Venían diciendo que el liderazgo de Cristina se había apagado: hicimos el 17 de noviembre en el Estadio Único de La Plata, reventándolo de gente, decenas de miles de personas yendo un día de semana a pedirle que sea presidenta, porque eso fue lo que pasó. Me parece que éste es el camino que hay que transitar y que el conjunto del peronismo tiene que hacerse cargo del liderazgo que tiene, defenderlo y llevarlo a la presidencia, que es lo que desea la gran mayoría de nuestro pueblo