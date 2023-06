Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230616 Adrián Grana

–Con el cierre de las alianzas se conoció que el Frente de Todos (FdT) cambió su nombre de cara a las próximas elecciones. En lo particular, para usted, ¿qué representa este nuevo sello, Unión por la Patria?

Me parece que estamos hablando de dos elementos, unión y patria, que son dos cosas que tienen que estar muy presentes a la hora de pensar el futuro, independientemente de las dirigencias. Me parece que necesitamos que haya un pueblo muy unido detrás de la búsqueda de resolver los grandes problemas que tiene nuestro país, uno que es más de coyuntura y que tiene que ver con una clara herencia que nos ha dejado el macrismo, que es el problema del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde tenemos que tener un pueblo muy cohesionado en una lógica de discusión y de resolución de este problema que hasta ahora no la hemos tenido, y también para resolver los problemas de nuestra democracia, por ejemplo, la situación del Partido Judicial.

Entonces, me parece que esta cosa de unirnos detrás de, no una bandería política, sino detrás de los intereses del conjunto del pueblo, que eso es lo que significa patria, es un nombre o una definición o una nueva marca que habla del momento de este tiempo, ¿no?, y de las necesidades de este tiempo y de los valores que hay que tratar de llevar adelante.

–¿Y qué opina en relación a las actitudes tanto de Daniel Scioli como el presidente Alberto Fernández en este cierre de las alianzas? El PJ bonaerense fue muy claro sobre el final del comunicado que publicó tras el cierre: dijo que había problemas de cartel, abundancia de vanidades... Fue un duro comunicado del PJ bonaerense. ¿Coincide en estos términos?

Absolutamente. La verdad es que, cuando vi el comunicado, me imaginé que, como yo, muchos afiliados y compañeros y muchos argentinos se iban a sentir aliviados con que alguien pueda expresar lo que teníamos todos atravesado en la garganta. Me parece que en estos momentos, por lo menos para los peronistas, es bueno recordar siempre al general Perón: primero la Patria, segundo el movimiento y por último hombres y, actualizando la frase, mujeres.

Me parece que es una cuestión central y ahí es donde tenemos que pensar en la situación concreta en la que estamos. Si bien este gobierno es infinitamente mejor que lo que fue el de Mauricio Macri, son tres años y medio donde no hemos resuelto algunas cuestiones que para los peronistas son centrales y que tienen que ver con esto de la distribución del ingreso y la construcción de mayores niveles de justicia social. Esto ya nos deja en una situación complicada y la resolución de ese tema tiene que constituir una mirada de muchísima unidad.

Ahora, tanto estas actitudes que vemos en el cierre como lo que ha signado los tres años y medio de gobierno devienen de un problema central, que es la falta, antojadiza, maniquea, de reconocimiento sobre el liderazgo que ha elegido el pueblo argentino, que es Cristina Fernández de Kirchner. Si se la hubiese escuchado más a Cristina, que es quien dio los votos centralmente para que Alberto Fernández pueda ser presidente, si se las hubiese escuchado más, seguramente muchas cosas serían distintas hoy. Y no estaríamos en el problema de potencialidad electoral que tenemos hoy.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y en esto hay que también volver al peronismo, porque los liderazgos en la Argentina no se acuerdan en un congreso partidario, no se acuerdan en una unidad básica, no es un acuerdo de dirigentes, ni siquiera de afiliados y militantes. El liderazgo es una relación muchas veces inexplicable entre una persona y el pueblo. Y por eso es que Cristina, con sus silencios o con sus palabras, está permanentemente diciendo y haciendo cosas. Ayer vimos que Cristina, desde Santa Cruz, hablaba y estaba toda la política, todo el mundo esperando a ver qué decía, como también pasó el 25 de mayo en la Plaza. Me parece que esto se explica, no desde la operación de algunos que podemos ser cristinistas, sino desde la relación construida después de doce años de un proceso político de gobierno, construida con el pueblo, y que la principal emergente personal y la única que constituye un liderazgo es Cristina. Por lo tanto, en la ecuación de cualquier peronista esa variable tendría que estar, y por lo tanto eso le da un peso a su voz, a su palabra, a su opinión, que no tienen el resto de nuestras voces.

Esa falta de reconocimiento nos trae a este lugar. Y en ese marco, la falta de rebeldía que han mostrado algunos dirigentes por falta de reconocimiento con respecto a lo que es la espada de Damocles que genera el intento de proscripción de Cristina, también nos lleva a esta situación. Cuando nosotros decíamos que había que romper la proscripción, no lo decíamos solamente por el afecto personal y político que podemos tener por Cristina, sino porque también nos llevaba a este atolladero. Cada vez que en la Argentina el principal liderazgo político no puede ni siquiera, en este caso, aspirar a ser candidato para representar el principal espacio institucional, la política se encuentra en el problema que nos encontramos hoy, donde, claro, no hay síntesis, no hay candidatos de síntesis, y nos lleva a este lugar. Por eso el 100% del peronismo debería haberse movilizado, estar en la calle para voltear esa proscripción que termina maniatando a la democracia y fundamentalmente al peronismo.

–En provincia de Buenos Aires, finalmente, habrá PASO entre Axel Kicillof y Victoria Tolosa Paz. ¿Considera innecesario haber llegado a esta instancia?

Me parece que se explica en la misma situación. La verdad que no reconocer que el principal elector hoy en la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof es de una miopía política enorme o de una mala intención muy grande. De la misma manera que a nivel nacional discutir el liderazgo y la opinión de Cristina, en el caso de la provincia de Buenos Aires, después de cuatro años de Axel como gobernador

Yo no considero que ningún dirigente sea un tonto o un improvisado. Entonces me hace pensar que hay una intencionalidad, que se está tratando de colaborar para la derrota del peronismo. Y esto me parece muy grave.

–¿Por parte de Victoria Tolosa Paz?

De Victoria Tolosa Paz, de Daniel Scioli y del presidente de la Nación.