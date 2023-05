Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230510 Adrián Grana

–¿Interfiere la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan en la vida democrática de la Argentina?

Sí, la verdad que hay una usurpación de parte de la Corte del resto de los poderes del Estado. Y no es la primera vez. Esto ya es una seguidilla cada vez más grave de este tipo de actitudes. Una de las primeras que recuerdo de los últimos tiempos fue cuando en medio de la pandemia se puso a gobernar la Corte diciendo cuándo o no tenían que abrir las escuelas. Una cosa que no le correspondía. En medio de la pandemia, también, con respecto a si el servicio de Internet era un servicio de orden público, con lo cual, con esa premisa, se podía ayudar a la gente a regular los precios para poder tener mejor acceso y conectividad, en un momento en que estábamos todos aislados, también decidiendo y gobernando en ese sentido. Después lo hizo con los recursos coparticipables, que es una atribución legislativa. Lo hizo de la misma manera cuando usurpan el Consejo de la Magistratura, que sacan una ley que había sido derogada por el Congreso y la ponen en vigencia de manera absolutamente arbitraria, legislando, pasando por encima de la Legislatura y asumiendo el rol de la Legislatura, y dándole un golpe de Estado a ese Consejo de la Magistratura, con (Horacio) Rosatti poniéndose de presidente. Después, con la Corte no evitando la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y no ayudando a la investigación de su intento de asesinato. Después, con la masa coparticipable, beneficiando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en desmedro del resto de las provincias. Asumiendo permanentemente estas cosas, y hoy, en el año de los cuarenta años ininterrumpidos de democracia, evitando el voto popular en dos provincias, sin tener ninguna atribución para hacerla y es más, con la Procuración, que está en manos de nada más ni nada menos que (Eduardo) Casal, que claramente no es un hombre del peronismo, habiendo advertido que no podían intervenir, que no era su competencia intervenir en esta materia.

Bueno, la verdad que esto ya es el colmo. Están pasando por encima de todas las instituciones y estamos en un riesgo muy importante, incluso de la misma continuidad democrática. Por lo tanto, creemos que es una situación muy compleja que tenemos que abordar rápidamente para poder recuperar el orden republicano y la división de poderes en la Argentina.

–De acuerdo a estos antecedentes que usted describe, y teniendo en cuenta esta decisión de las últimas horas, ¿considera que la Corte volvió a actuar como partido judicial?

Sin lugar a dudas. Pero aparte, cada vez más claramente ocupando el rol del partido militar, que era quien en la historia de la Argentina regulaba la vida político-económica. Cada vez que había procesos que interferían con los intereses de los sectores concentrados de la economía, aparecía el partido militar. En esta época es el partido judicial. Por lo tanto, remarco esto porque tiene que ver con esto que nosotros estamos planteando, que es que está en riesgo la democracia misma con esta instancia donde se trastocan todos los valores y se plantea la supremacía de la Corte Suprema por encima de la supremacía que tiene que tener nuestro orden constitucional, que es la Constitución.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Porque la reinterpretan, la dan vuelta, la manosean, la violan como se les ocurre en función de quienes son sus mandantes, que es el poder económico, (Héctor) Magnetto a la cabeza, planteando esta cosa de que manejan la vida política argentina, la vida económica argentina, independientemente de lo que las mayorías populares digan, y ahora cada vez más claramente, ¿no?, con esto de evitar que el pueblo se exprese por medio de las elecciones.

–Cuando el presidente Alberto Fernández asumió, una de sus promesas fue la reforma judicial. ¿Por qué no ha podido llevar adelante un cambio profundo en la Justicia?

Bueno, la primera situación de la que podemos hablar es del orden matemático. No hay mayorías en la Cámara de Diputados; el Frente de Todos (FdT) nunca tuvo mayorías como para poder abordar eso. Pero en segunda instancia también hay una cuestión que fue planteada por Cristina Fernández de Kirchner el día de la asunción de la fórmula, cuando le dijo: “Cuando tenga un problema, recurra al pueblo y a la movilización popular”. Porque esas mayorías se constituyen. Como cuando fue el “2 x 1” en medio del macrismo, también de la Corte Suprema, que le dimos vuelta una resolución judicial con la movilización popular. Porque era una aberración. El “2 x 1” era cuando querían dejar en libertad a muchísimos criminales de la última dictadura militar que habían cometido crímenes de lesa humanidad y que los querían dejar libres con esta fórmula.

Entonces, me parece que ahí ha habido, si se quiere, cierta ingenuidad por lo menos en términos de cómo se dan estas discusiones. Porque es cierto que está la institucionalidad de por medio, lo que significan las cámaras legislativas, pero también está la participación popular, porque quienes están sentados en esos lugares deben obedecer un mandato y deben obedecer también a la comunidad organizada en términos de sus reclamos.

En este sentido, que hubo un claro mandato incluso en las urnas en el ’19, porque fue uno de los temas de la campaña, el tema de la necesaria democratización de la Justicia, bueno, yo creo que hay que apoyarse más en este sentir popular y poner sobre la mesa la discusión. Porque lo peor que se puede hacer es barrerla debajo de la alfombra. Hay que ponerla sobre la mesa. Y acá tenemos una Justicia, sobre todo una Corte Suprema, que lo que está intentando es gobernar por fuera de lo que la Constitución marca. Quien gobierna acá es quien es mandatado por el mandato popular y por el voto popular, que son los gobiernos y los legislativos. Y en todo caso lo que la Justicia hace es cuidar la legalidad de los actos. ‍Y que son señores que no son elegidos por el pueblo, que también es una cosa a revisar en cuanto a cuáles son sus mandatos, el tiempo de sus mandatos.

El golpe de Estado de la Corte hacia el Consejo de la Magistratura es gravísimo, porque entre otras cosas es el ámbito que la tiene que controlar a la Corte. Y hoy estamos viendo cómo está avanzando un juicio político [en el que se ve] que donde se aprieta sale pus en el accionar de la Corte, y con una parte muy importante de la oposición tratando de que eso no prospere.

Me parece que estamos en una situación de gravedad muy importante que hace a la vida de la gente. Porque lo otro que a mí me parece que hay que remarcar es que una de las anclas del desarrollo productivo con justicia social en la Argentina tiene que ver con esta Justicia amañada a los intereses de los poderosos.