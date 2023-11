Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231107 Soledad Alonso

–¿Qué análisis hace con respecto a este planteo que adelantó Sergio Massa en una entrevista en televisión, donde señaló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) investigará la fuga de capitales del préstamo que tomó allá por el 2018 Mauricio Macri? ¿Llega tarde esta decisión del organismo internacional?

Sí, por supuesto que llega tarde, pero mejor tarde que nunca. Y por otro lado, alguien lo tenía que decir, y se dijo. Sergio Massa muestra con hechos lo que va a ser el futuro gobierno de él: o sea, realmente las decisiones políticas de hacer foco en donde realmente está fallando la política, donde realmente se están evadiendo los impuestos, donde realmente se están fugando los capitales, donde realmente se está endeudando el país. Es donde realmente tiene que poner el ojo el que es el presidente, o el próximo presidente de la Argentina. Y en este caso, Sergio Massa tiene muy en claro que para poder desendeudarse del FMI primero se tiene que saber qué pasó con ese dinero, quién la fugó, quiénes son los cómplices, quiénes son los que tienen que pagar realmente el costo político, y obviamente legal, de haber hecho semejante atrocidad con la deuda argentina, habernos endeudado por más de cien años, por una cifra sideral, que nunca había pasado en la historia argentina, y donde nadie investigó, pero esta plata no está ni en un puente, ni en una escuela, ni en un banquito de una plaza, ni en un poquito de ningún municipio. Argentina contrajo la deuda y se la fugaron, no la dejaron en nuestra patria. Dejaron la deuda. Ni siquiera económicamente ayudando, como hizo nuestro gobierno con la IFE, o con la ATP, o ayudando con subsidios, no se hizo absolutamente para los argentinos y argentinas más que deuda: se creó deuda, pero no se dio ningún beneficio.

Alguien lo tiene que investigar y está muy bien que el FMI, para poder seguir el vínculo que tiene con nuestro gobierno y que efectivamente vamos a seguir teniendo después del 19 de noviembre, cuando Sergio Massa gane, tenemos que establecer un poco los parámetros de esa deuda general, qué fue lo que sucedió, y esa investigación va a poner en blanco sobre oscuro lo que ha sucedido.

–Ahora que mencionamos a Mauricio Macri, ¿qué lectura hace de este acuerdo que hizo con Javier Milei? ¿Le parece que traza un nuevo mapa político post-ballotage?

Mirá, yo lo que creo es que evidentemente acá quedó muy en claro que nunca jugó solo Javier Milei. Acá quedó en claro que no fue una persona que por sus locuras, por su carisma, tenía dinero para manejar las redes sociales, que tenía llegada a los medios hegemónicos concentrados, antiperonistas, antikirchneristas históricamente. Siempre, evidentemente, estuvo Mauricio Macri atrás de Javier Milei. Y se vio muy a las claras en medio de su propia interna entre (Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich, que él ni siquiera podía hasta expresar públicamente que estaba a favor de Bullrich; costó muchísimo que él se pudiera posicionar. Posteriormente, enseguida, al día posterior de la general, ya el acercamiento a Milei; no es magia, no es de un día para el otro. Esto ya venía con un entramado obviamente político que se habían trazado desde el inicio. Así que lo que yo veo es que la derecha claramente sigue estando representada y manejada por Mauricio Macri; que Javier Milei es otro títere más dentro de todo este juego que les es funcional mientras les sea funcional, y el día que no les sea funcional le va a pasar lo mismo que le pasó a Larreta, que le pasó a Bullrich: va a ir dejando de tener apoyo político.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Macri sigue siendo también la persona que está por las sombras manejando los destinos de la patria coloniales, ¿no? A los que quieren seguir siendo colonia, que sigamos siendo deudor del FMI, que sigamos siendo colonia de Inglaterra o de Estados Unidos, Inglaterra con las Malvinas, Estados Unidos con la economía y con la dolarización. Creo que habla a las claras de que es un modelo que fracasó, va a fracasar y va a seguir fracasando, porque Mauricio Macri y la derecha argentina lo único que saben hacer es tener el poder para excluir a los 47 millones de argentinos. No piensan en una patria; piensa realmente en una colonia, piensan realmente en una situación donde dejan a los argentinos a merced de los grandes grupos hegemónicos concentrados, a los formadores de precios donde no se puede comprar la comida, donde no se puede cambiar un auto ni comprar una moto. Es lo que quieren realmente: que la producción sea preperonista, porque quieren la esclavitud, casi, de nuestra sociedad.

–¿Le parece, Soledad, que los votantes peronistas que en algún momento se pudieron llegar a sentir encantados se reenergizaron con Sergio Massa, con sus medidas, con su perseverancia también?

Sí, creo que, por suerte, cuando Sergio Massa habla de una unidad nacional, está hablando de eso. Primero, con los peronistas y las peronistas; y después, con un frente. Hacer un gobierno frentista, hacer un gobierno de unidad nacional. Es la segunda etapa que nos toca. La primera fue convocar, del 13 de agosto al 22 de octubre, a todos los peronistas y las peronistas que no se habían sentido convocadas, llamarlas, convencerlas, acompañarlas, y hacer obviamente esta crítica que también tuvimos que hacer muchos que tenemos poder político, digamos, en este gobierno, de las cosas que no nos salieron bien, pero lo que está en frente es realmente todo lo peor, todo lo que no queremos para nuestros hijos, o para nuestros abuelos, y nuestros pibes. Y ahora nos toca ir a convencer a los que no son peronistas, y que realmente también se sienten, o traicionados por Javier Milei, por el tema del PRO, los que son macristas, o los propios de Javier Milei, que también se sienten traicionados por la llegada de Macri a su fuerza política. Y creo que fundamentalmente el rol de la Unión Cí­vica Radical (UCR) y los socialistas va a ser fundamental, y la izquierda también, ¿no? Creo que los que no se pudieron expedir o no lo hicieron políticamente todavía públicamente lo van a tener que hacer. No es una elección de tibios. No se juega lo mismo, no es lo mismo de un lado o del otro de la cancha. No es lo mismo Sergio Massa que Javier Milei, para los de izquierda, para la UCR, para los socialistas, para los obreros.

Yo creo que es muy importante que los dirigentes políticos estén a la altura de lo que la situación histórica en este momento demanda, que es sentar posición y que realmente, por más que no sean votantes fervientes de Sergio Massa, poderles explicar a los votantes de sus grupos políticos que lo que está enfrente realmente es la destrucción de nuestra patria. Entonces, hasta por nacionalismo, hasta por sus propios trabajos, hasta por tener un sentido realmente de lo que es la importancia de la unidad nacional, creo que se van a tener que expedir, porque no es momento de tibios. Y si son tibios, la Historia también los va a condenar.