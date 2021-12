En un día clave en la Legislatura, Vidal vuelve a plantarse con un no rotundo a las reelecciones indefinidas La ex gobernadora María Eugenia Vidal volvió a decir "no" a las reelecciones indefinidas en la previa a la sesión extraordinaria que tendrá lugar hoy en la Legislatura bonaerense donde se buscaría modificar la Ley 14.836.