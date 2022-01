El diputado nacional de Avanza Libertad, Javier Milei, dijo que hay una “cuestión filosófica” atrás de la decisión de donar su sueldo como legislador de la Cámara baja, y se defendió ante las críticas de quienes lo calificaron como “populista".

"Yo filosóficamente soy anarco capitalista", manifestó el diputado en declaraciones televisivas. "Hay una cuestión filosófica detrás. Si yo creo que el Estado te roba con los impuestos, no puedo vivir de eso, tengo una contradicción moral".

"¿Por qué se le llama Honorable Congreso de la Nación Argentina? Bueno, porque originalmente era ad honorem, pero ahora no", explicó Milei. Según dijo, él no puede renunciar a sus honorarios ya que la Ley de Administración Financiera del Estado no lo permite y, además, asegura que "algunos compañeritos de trabajo" suyos no tienen intención en modificar esa normativa.

"Si yo lo donara direccionalmente estaría haciendo caridad con el dinero ajeno" y alimentando la "idea de la justicia social", indicó, lo que considera "la expresión máxima del populismo".

En esta línea, negó estar haciendo "populismo", ya que no está "regalando la plata" sino que está "devolviendo el dinero que el Estado le sacó a la gente".

El sorteo, que ya cuenta con casi medio millón de participantes, será el 12 de enero y tendrá como marco un acto que se llevará a cabo en Playa Grande en la ciudad de Mar del Plata, a las 19.30, donde realizará la charla abierta “La justicia social es injusta”,

Quienes quieran participar para ganarse los 205.596 pesos netos del sueldo del diputado, deben inscribirse en esta web, creada para la ocasión. Entre los requisitos, se encuentran ser mayores de 18 años y brindar sus datos personales: DNI, nombre, apellido, correo electrónico, celular y fecha de nacimiento.