Omar Plaini, senador provincial por el Frente de Todos, analizó el panorama económico que vive el país. En torno a esto, explicó que “es una aspiración del Gobierno que los salarios le ganen a la inflación, luego hay que volcarlo a la realidad. Evidentemente son determinantes los formadores de precios y hasta hoy no se ha podido con ellos”.

En declaraciones radiales, el titular del gremio de Canillitas recordó que “según el INDEC, los números siguen siendo los no deseados. Hay un leve repunte de la actividad, pero falta mucho para una recuperación plena. Los que tienen un recibo de sueldo con aportes previsionales no llegan a 6 millones, por ejemplo”.

“¿No ha llegado la hora de salir de un Estado articulador y pasar a un Estado regulador del proceso socio-económico? Esta es la pregunta, con esto se está planteando volver al modelo peronista de mediados del siglo XX. Esta es la discusión de fondo. Hay que tomar decisiones, ningún navegante se puede quedar en la mitad del rio. Cuando hablamos de Hidrovía, de la administración del comercio exterior no es fácil pero son cosas que hay que hacerlas”, añadió.

“En estos contextos siempre navegó el peronismo, nunca nos fue fácil. Hasta cumplimos con una discusión de fondo del pago de una deuda que no contrajimos y que sin embargo pagamos. Y el único que ha cumplido con eso fue el peronismo cada vez que fue gobierno, porque los neoliberales piden entran por una puerta y salen por la otra. Ejemplo el gobierno del ingeniero Macri”, añadió a la vez que resaltó que “el peronismo no nació para administrar pobreza. Su objeto es trabajar sobre las causas, no sobre las consecuencias. Es una estrategia de poder de la clase trabajadora, ahí se debe apoyar el Gobierno nacional y popular”