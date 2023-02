Luego de más de tres meses sin sesiones efectivas, el oficialismo consiguió quórum sobre el filo del fin del período extraordinario, sin sobrarle nada y con la ayuda oportuna de bloques minoritarios de la oposición.

El Frente de Todos había logrado asistencia perfecta con sus 118 integrantes sentados en sus bancas (incluida la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau), sumado a los cuatro diputados del Frente de Izquierda (Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Alejandro Vilca), dos diputados del Frente de la Concordia (Diego Sartori y Carlos Fernández) y Luis Di Giácomo de Juntos Somos Río Negro, pero faltando un puñado de minutos para las 11 todavía le restaban cuatro representantes para llegar al número de 129

A último momento, ingresaron los socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez, seguidos de los peronistas disidentes de Identidad Bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez y Graciela Camaño.



Con ellos sentados en sus respectivos pupitres, se alcanzó el quórum mínimo y Moreau declaró habilitada la sesión, que tenía en el orden del día el tratamiento de la moratoria previsional y el proyecto de digitalización de historias clínicas.

Se trata de apenas dos iniciativas de los 28 expedientes del abultado temario de sesiones extraordinarias que había enviado el Poder Ejecutivo.

El Frente de Todos ya conocía de antemano que Juntos por el Cambio no iba a colaborar con el quórum, ya que, el grueso de ese interbloque opositor no estaba de acuerdo con sostener lo que denominan "un parche" que no soluciona sino que agrava la insostenibilidad del sistema previsional

Tampoco contribuyeron al quórum los cuatro diputados liberales, los tres diputados schiarettistas de Córdoba Federal (que pertenecen al Interbloque Federal), Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense-Interbloque Federal), el bloque SER, el neuquino Rolando Figueroa (MPN) y Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro).

Hasta el último instante en que se acreditó en el tablero del recinto el diputado número 129, habían más dudas que certezas respecto de la factibilidad de conseguir quórum y entre los voceros del Frente de todos predominaba el escepticismo

Diputados no sesionaba desde el 24 de noviembre pasado, hace más de tres meses: en diciembre hubo tres sesiones que se cayeron estrepitosamente por la renuencia de Juntos por el Cambio a otorgar quórum en medio de su pelea con el Frente de Todos por el conflicto del Consejo de la Magistratura.

Durante todo el verano, el oficialismo buscó caminos para convocar a una sesión, pero el inicio del procedimiento de Juicio Político contra la Corte soliviantó a Juntos por el Cambio y atentó contra la posibilidad de reunir al recinto para votar leyes.