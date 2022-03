El diputado provincial por Avanza Libertad, Nahuel Sotelo, presentó un proyecto para que se cree un Registro Público de Violadores donde, dice él, se mantendrán los datos actualizados de los criminales sexuales, con nombre completo, foto, la condena y el domicilio entre otros datos.

Sotelo afirmó “Que, si la justicia suelta un violador, que la sociedad no lo sufra, la tasa de reincidencia es altísima en estos delincuentes y no se la pueden llevar de arriba con los vericuetos judiciales” Además agrego fiel al su estilo polémico “Algunos dicen que estoy violando su privacidad y los estoy estigmatizando, la realidad es que no me importa, es lo menos que yo pediría”

En sus redes sociales Sotelo ya se había expresado de manera contundente diciendo que para él se debía someter a trabajos forzados a los violadores.

En los fundamentos de su proyecto Sotelo cita casos como los de Estados Unidos, Suecia y otros países donde se ha legislado en esta materia de forma similar. Además expone: “Es importante recalcar que aquellos que cometen delitos de violación, antes que personas con algún problema o enfermedad mental, como algunos los han catalogado, son personas totalmente conscientes de lo que están a punto de hacer y es por ello, que estas personas son “oportunistas” ya que atacan en ambientes donde ellos se ven seguros para realizar tal acto, no lo hacen en público ni en ambientes donde pueden ser rápidamente apresados, estas personas esperan a su víctima hasta el momento oportuno para poder cometer estas aberraciones.”