El intento de magnicidio perpetrado anoche contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, unió a todas las fuerzas políticas en un repudio generalizado y un pedido por preservar la paz. Con muy pocas excepciones, los diputados y senadores de la Nación, y también de la provincia de Buenos Aires, salieron a manifestar su rechazo y su conmoción por lo ocurrido.

El bloque de diputados nacionales del PRO expresó su “solidaridad y el más enérgico repudio al atentado” y llamó a “tomar conciencia del peligro que acarrea el clima de crispación y confrontación que se está viviendo”.

Alejandro Finocchiaro, ex titular de la cartera educativa en el gobierno de Marí­a Eugenia Vidal en la Provincia y en el de Mauricio Macri en la Nación, y actualmente diputado nacional, expresó: “Repudiamos toda manifestación de violencia y en especial lo que pasó anoche. Exigimos que él o los autores sean encontrados, sean juzgados y condenados. Esto no debe entenderse como un apoyo a las posiciones de Cristina Fernández de Kirchner. Que nosotros repudiemos, con toda claridad, los discursos de odio no debe ser leído como un aliento a su impunidad. Cristina Fernández también debe terminar de ser juzgada de acuerdo a las leyes de la República. Sstenemos que ningún ciudadano de este país está por encima de la Constitución y de las leyes.”

El diputado Lisandro Bormioli, del Frente de Todos, escribió en Twitter: “Intentaron asesinar a la vicepresidenta en la puerta de su casa. Esto es gravísimo. Inadmisible en democracia. Los mensajes permanentes de odio desde distintos sectores generan esta situación.”

Esto es gravísimo. Inadmisible en democracia. Los mensajes permanentes de odio desde distinos sectores generan esta situación.

Mi solidaridad con nuestra conductora.

En la Legislatura bonaerense, los bloques de diputados y senadores provinciales del frente Juntos emitieron un comunicado común en el que, bajo el título “La Argentina que no queremos”, repudian el ataque y exigen una “investigación exhaustiva de los hechos”. Además, llaman a “construir caminos de diálogo” y a preservar la paz social y los valores democráticos.

En tanto, Maximiliano Abad, el presidente del bloque de Juntos en la Cámara baja bonaerense, y también de la Unión Cí­vica Radical (UCR) provincial, tuiteó: “Nunca más violencia en la Argentina. No podemos permitir hechos de esta gravedad en nuestro país. Repudio todo tipo de agresiones y me solidarizo con la vicepresidenta.” Abad perdió ayer a su padre, el histórico dirigente radical Carlos Abad.

El vicepresidente del bloque, el proísta Alex Campbell, manifestó su “repudio a cualquier acto de agresión” y lanzó una exhortación: “Hay que parar con la violencia”.

El senador provincial José Luis Pallares, vicepresidente del bloque del Frente de Todos, se preguntó: “¿Alguna duda o van a decir que fue un autoatentado? ¿La van a acabar con la campaña del odio de una vez?”. Antes había apuntado contra los “odiadores seriales seguidores de Patricia Bullrich & Cía.”.

Desde el otro lado del espectro político, la senadora por Juntos Nidia Moirano manifestó: “La prioridad debe ser esclarecer lo sucedido, la Justicia debe actuar con la mayor celeridad posible. La violencia nunca puede ser el camino.”

Su compañero de bloque Andrés De Leo dijo que “la violencia como método es profundamente antidemocrática” y llamó a la política a “unirse para repudiar este hecho que debe ser esclarecido, ir hasta las últimas consecuencias, apelando a la paz, tranquilidad y unión de los argentinos, dejando de lado los oportunismos y chicanas”.

“Repudio lo que le sucedió a Cristina Fernández. La violencia y el odio no son el método de nada. Necesitamos respetar y cuidar nuestra democracia”, manifestó, por su parte, el senador radical Agustín Maspoli.

El diputado provincial Germán Di Cesare (FdT) consideró que “el discurso del odio, replicado en forma continua y sostenida, genera violencia”, y pidió que se esclarezca el “artero ataque” a la mandataria.

Anahí Bilbao, también diputada, pero por la UCR, consideró: “No podemos permitir más odio en nuestro país. Mi repudio a los actos de violencia ocurridos contra la vicepresidenta de la Nación.”

También radical, la diputada Melisa Greco repudió el hecho y expuso: “Tenemos la obligación y responsabilidad de construir la paz social y fortalecer la democracia en tiempos difíciles.”

El possista Walter Caruso sentenció: “La violencia nunca es el camino. Debemos trabajar todos juntos por la paz y garantizar la convivencia democrática.”

María Eugenia Brizzi, de Juntos, escribió en Twitter: “Lo que pasó es una locura y debe ser esclarecido de manera urgente. El accionar de la custodia es paupérrimo de principio a fin.”

Por su parte, Daniel Lipovetzky, diputado provincial, ex diputado nacional y postulante a la intendencia de La Plata, le envío a la vicepresidenta su “solidaridad y apoyo” y señaló que el ataque conlleva “una gravedad extrema que exige la investigación y el accionar de la Justicia”.

Valentín Miranda, asimismo del bloque Juntos, evaluó: “Es urgente que se aclare el gravísimo atentado. La democracia nos exige el compromiso de trabajar todos juntos por la paz social.”

Maricel Etchecoin, del mismo bloque, por la Coalición Cívica, expresó: “Repudiamos la violencia. Los hechos deben ser investigados y esclarecidos. La democracia y el pueblo argentino necesitan paz.”

Martín Domínguez Yelpo, de Espacio Abierto Juntos, expresó por su parte que la agresión a la vicepresidenta “no puede quedar impune”. “El estado de derecho y el respeto a las instituciones están por encima de cualquier diferencia política”, consideró el legislador.

Débora Indarte, del bloque unipersonal Unidad para la Victoria, envió una nota al presidente de la Cámara baja, Federico Otermín, para solicitarle que convoque a una sesión extraordinaria “para que el cuerpo en pleno exprese su más enérgico repudio”. La legisladora dijo: “debemos enviar un mensaje claro para evitar posibles escaladas de violencia”.

Contra el paro

Algunos legisladores, si bien repudiaron el atentado, exhibieron su desacuerdo con la decisión del presidente Alberto Fernández de decretar un día de feriado nacional.

Es el caso de Juan Pablo Allan, senador bonaerense por el PRO, quien escribió enTwitter: “El feriado nacional es un disparate absoluto. El camino nunca puede ser dejar de trabajar y estudiar en un país que no le sobra nada.”

También el diputado provincial Sergio Siciliano (además docente), se lamentó: “Otro día sin clases. La mejor forma de educar para la democracia y la convivencia pacífica, es con las escuelas abiertas enseñando y con los chicos y chicas aprendiendo.”

Entre los pocos que marcaron la diferencia al cuestionar que el hecho haya sido verdaderamente un atentado se encuentra el legislador Alberto Asseff. “No quiero apresurar una opinión pero lo de CFK se parece al montaje de un auto atentado. Victimizarse, Todo por mantener el poder y la impunidad”, tuiteó a poco de ocurrido el ataque. Un poco más tarde aclaró, pero aún con cuestionamientos: “Lo digo claro: si fue un atentado, mi repudio más absoluto; si fue una teatralización, también mi repudio total. La actitud de la custodia es muy sugerente: ¿por qué no la cubrieron de inmediato?”