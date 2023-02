Jorge Capitanich gobierna la provincia de Chaco desde hace 16 años, con una sola interrupción. En todo este tiempo, la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado, afirma la diputada nacional por esa provincia Marilú Quiroz, del PRO, quien, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, lamentó que el Chaco siga sufriendo problemas “del siglo antepasado”.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué balance del gobierno de Jorge Capitanich puede hacer desde su experiencia, no sólo como diputada sino como habitante de la provincia del Chaco?

El balance que puedo hacer, después de 16 años de este gobierno, es que la provincia está con un 53% de pobreza, que realmente todos los índices han aumentado notablemente. No hay agua. Vos sabés que el Chaco tiene un problema tremendo con el tema del agua. De hecho, tenemos muchos problemas de salud por ese tema. Un acueducto que se inauguró varias veces: se inauguró una canilla. Y seguimos sin agua en el Chaco.

Uno de los problemas más graves, también, que nos azota es la sequía. Hay un 50% menos que se va a sembrar este año y estamos en emergencia agropecuaria. Y tampoco se oyen estas voces del sector del campo, que es el que más lo sufre. Así que el balance es muy negativo.

–Cuando usted recorre los distintos departamentos de la provincia ¿con qué necesidades urgentes por resolver se encuentra?

Primero, vuelvo a decir, el tema del agua. Tenemos los caballos que llevan los tachos de 200 litros de agua, como en el siglo antepasado, llevando agua a los hogares, porque no hay red. Y no vamos a hablar de cloacas, porque ya estaríamos hablando de futurismo.

El tema de la salud: los hospitales están vacíos, no hay profesionales. Vos te internás en un hospital del interior y tenés que llevar tu comida, tenés que llevar tus remedios, y obviamente tenés que poner tu sábana o lo que sea. Te encontrás con gente maravillosa, pero no tiene elementos. Los hospitales son cáscaras vacías. Y la gente literalmente se muere porque no tiene una ambulancia que la pueda trasladar de un lugar a otro. Tenemos gente en los parajes que tiene un ACV y no se puede transportar.

Después tenemos el otro tema, que es la seguridad. Los asaltos, los robos en los campos, es tremendo.

Tenemos la seguridad, la salud, la educación, porque no tenemos conectividad, tenemos escuelas que funcionan sin baños. Yo te estoy hablando y parece que estamos hablando del siglo pasado, pero estamos en la era de la cibernética, de todo ese progreso mundial, y tenemos un Chaco que realmente duele, un Chaco que lastima.

Marilú Quiroz.

Yo me involucré en política grande, porque decía “algo tenemos que hacer, tenemos que involucrarnos”. Yo vengo del campo, del sector agropecuario, así que conozco muy bien ese sector tan dañado, tan manipulado. Y fijate vos qué paradoja, ¿no?, porque es el campo quien sale a apagar los incendios en el país, y es a quien más ataca el gobierno siempre.

–Si pudiera definir en algunas palabras el gobierno de Capitanich, ¿cuáles serían?

Desidia. Falta de compromiso. Vos lo escuchás a Capitanich y te habla de cientos de ceros y de una matemática que te cuesta corregir en tu cabeza. Siempre te habla de todos estos datos estadísticos que nunca suceden. Lo veo con una falta de compromiso real, y como que vive otra realidad.

–¿Cómo se está preparando el PRO a nivel provincial para pelear por la gobernación?

Tenemos muy buenos candidatos en muchas de las localidades. Estamos preparándonos con concejales, intendentes. Nosotros somos de Juntos por el Cambio (JxC). Tenemos dos candidatos a gobernador realmente importantes. Y si se da el tema de las PASO, se va a poder dirimir ahí quién va a la cabeza. Pero estamos trabajando fuertemente. La gente está muy cansada de promesas, quiere un cambio, y vamos en camino a eso. Nos estamos preparando en todo el Chaco para que eso suceda.