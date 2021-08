El diputado provincial Adrián Grana, encabezó el pasado fin de semana un plenario de la Corriente Militante Lealtad y manifestó que “estamos a disposición de la campaña del Frente de Todos en Morón”. “Vamos a ofrecer todo nuestro esfuerzo, vamos a hacer una fuerte militancia, como lo hacemos todos los días, para colaborar con el triunfo y que la derecha ni sueñe con volver a ser gobierno”, expresó.

El plenario militante se realizó en la unidad básica central de Lealtad, ubicada en la esquina de Av. Rivadavia y Juan José Paso. Allí, el diputado bonaerense señaló: “Como colectivo político, estamos a disposición de la campaña del Frente de Todos en Morón, porque necesitamos que el peronismo gane en la provincia de Buenos Aires y porque somos lo que somos por lo que pensamos, no por el lugar que nos toca; porque de verdad creemos que primero está la Patria, segundo el movimiento y luego los hombres y mujeres”.

En un acto que reunió a referentes y referentas barriales y de los diferentes frentes sociales, de juventudes, del sindicalismo y del feminismo popular, el dirigente de la corriente provincial remarcó que “los proyectos transformadores como los que el peronismo encara y que nosotros queremos representar, no son posibles ni pueden ser conducidos a la victoria si no hay organización y una gran fuerza militante llevándolos adelante”.

“Ningún proyecto, en ningún lugar del mundo, que quiera transformar y correr el límite de lo posible como nos enseñó Néstor se puede hacer si no hay militancia organizada, si no hay pueblo organizado, si no hay, para nosotros los peronistas, comunidad organizada capaz de llevarlo adelante”, puntualizó el legislador kirchnerista.

“Con Néstor y Cristina pudimos recuperar la industria, las reivindicaciones laborales, la capacidad salarial y pudimos volver a soñar. A partir de esos cinco millones de puestos de trabajo que se crearon entre 2003 y 2015, vimos cómo se recuperaba la posibilidad de poder irse de vacaciones, de comprar o agrandar la casa, de hacer una piecita más o poder comprarse el autito”, conceptualizó Grana.

Y continuó: “Evidentemente, para construir el futuro y la vida que queremos, necesitamos una hegemonía política del proyecto nacional que sea duradera en el tiempo. No alcanzan 10 ó 12 años, lo hemos visto, lo hemos sufrido, sabemos qué sucede cuando se terminan esos 12 años, lo tenemos recontra fresco, los cuatro años del gobierno de Macri nos han demostrado con qué facilidad se desandan los caminos de justicia que veníamos construyendo en el gobierno con Néstor y con Cristina”.

“Esa es la primera pandemia que nosotros sufrimos antes de la del covid, la pandemia de los gobiernos oligárquicos, que llevaron a esta situación de desamparo a muchos y a muchas, tenemos en la provincia de Buenos Aires casi un 40% de compañeros y compañeras que viven debajo de la línea de la pobreza, algo que no podemos aceptar”, puntualizó.

Y finalizó: “Por eso es importante que conceptualicemos para qué hacemos lo que hacemos. Por qué nos juntamos en los barrios cada día, por qué revolvemos la olla para que salga el guiso lo más rico posible, por qué festejamos los días del niño, por qué laburamos sindicalmente. Lo hacemos porque necesitamos construir una gran fortaleza política que nos permita ir consolidando esa hegemonía perdurable, para terminar la revolución que empezó Juan Domingo Perón y que de verdad podamos empezar a vivir en una argentina que efectivamente sea independiente, soberana y donde reine la justicia social”