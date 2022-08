Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Claudia Rucci.

¿Cómo ve la situación de los vecinos en cuanto a esta coyuntura económica tan complicada que de la provincia y el país?

Bueno, la verdad es que lo viven con mucha preocupación. Yo creo que estamos viviendo un momento que prácticamente la Argentina nunca ha sucedido, aún en el 2001.

La gente tiene una sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana. Uno se levanta, prende el televisor y dice "bueno, a ver con qué me amanezco hoy", y esto tiene que ver con que no hay un plan, un proyecto de país.

Si a eso le sumas además la inflación, si a eso le sumás la falta de trabajo, ¿cómo estar bien en la provincia de Buenos Aires?

¿Cuáles son en este contexto tan delicado los desafíos de Juntos por el Cambio pensando quizás ya en el 2023?

Los desafíos son estar juntos en primer lugar. Los desafíos son poner la oreja mucho, escuchar mucho y hacer un proyecto para poder gobernar la Argentina con un plan a futuro, con políticas de Estado.

La prioridad debe ser tener un país donde se pueda vivir en paz, donde se pueda proyectar, donde se generen las condiciones para que las fábricas empiecen a funcionar, las PyMEs empiezan a funcionar, porque en definitiva son las que generan trabajo y las que pueden incorporar trabajo en blanco.

Lo peor que ha hecho este gobierno es ideologizar todo. Entonces, los ricos son malos, los pobres son buenos. Y es una concepción tan antigua como absurda. Una vez José Manuel de la Sota, un maestro para mí, me dijo “no nos tenemos que preocupar porque haya más ricos, nos tenemos que preocupar porque no haya más pobres”, y me parece que hacia allí debemos apuntar.

En este contexto también se ha debatido mucho la posible implementación de un Salario Básico Universal o algunos lo llaman Ingreso Básico Universal. ¿Qué piensa al respecto? ¿Es viable una iniciativa de estas características?

Yo pienso que hay que apostar al trabajo. Creo que no sirve que el Estado siga fomentando premios consuelo. Es lo mismo que los planes, cambiando el nombre. La energía tiene que estar puesta en conquistar el mercado laboral, que la gente de a poco pueda ir dejando ese plan que se transformó en algo eterno; hay gente que hace 14 años que está cobrando un plan.

Un Estado presente es precisamente tomar ese dificultad, tomar ese problema, preguntarse qué nos ha pasado para que Argentina tenga la cantidad de planes sociales que tiene, y hacer modificaciones de fondo para que esto deje de suceder.

Las ayudas deben ser por un tiempo determinado y nunca puede ser que un plan social te cree más comodidades que ir a trabajar. Todo ese tema es el que hay que revisar, hay que apuntalar eso y sacar todo tipo de ideología de lado, ver cómo se genera trabajo desde el Estado, con un Estado fuerte que pueda transformar la realidad de la gente.

Está organizando usted un encuentro que tendrá como principal orador a Miguel Ángel Pichetto, junto a referentes de la primera, la tercera y la octava sección electoral. Coménteme por favor cuándo se va a realizar esta jornada y qué objetivo tiene.

Esta jornada se va a realizar en La Plata hoy a las 18 horas. El objetivo es encontrarnos, hablar de estas realidades que está viviendo sobre todo la provincia de Buenos Aires, y ver cómo nos organizamos para trabajar, para llegar a más gente y que nos transmitan sus necesidades concretas.

Y ver de qué manera cada uno desde el lugar que está puede ayudar, y, si no es ahora, generar ese plan para poder resolverlo cuando seguramente seamos gobierno.

Vamos a escuchar por supuesto las palabras de Miguel Ángel Pichetto que es el presidente a nivel nacional de Encuentro Republicano Federal