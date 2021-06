La diputada provincial por Juntos por el Cambio, Johanna Panebianco, compartió en sus redes sociales una serie de datos pertenecientes a un estudio llevado a cabo por la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

“Este estudio revela que el 22% de las familias no vacunó a sus hijos por el aislamiento y hoy entre 3 y 4 de cada 10 niños nacidos en cuarentena no tienen las vacunas indicadas para los primeros 6 meses. En 2020 con Noelia Ruíz y Gabriela Besana previmos esta dificultad”, sostuvo la legisladora.

“Y declaramos la necesidad de que el Gobierno arbitre por los medios necesarios comunicar y difundir que los tratamientos médicos y el calendario de vacunación no deben frenarse. Que el Covid no frena otras enfermedades y que no es lo único que está presente en nuestra sociedad. Recordemos que las vacunas son un derecho y una obligación”, completó.