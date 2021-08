La diputada provincial por Juntos por el Cambio, María Eugenia Brizzi, contó a través de sus redes sociales que fue víctima de un violento robo en la localidad de El Palomar (Morón).

“Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra Sabina Frederic”, expresó.

María Eugenia Brizzi.

La denuncia de la legisladora fue presentada en la Comisaría 6ta de dicha localidad. En el texto de la misma, se detalla que fue interceptada “por dos masculinos con vestimenta de color negra con casco colocado de color negro, a bordo de un motovehículo mediano de color negro con dominio colocado A126KBX, tirándole la moto encima, encerrando a la dicente hacia los vehículos que se encontraban estacionados, donde seguidamente desciende uno de estos masculinos y comienzan a forcejear con la denunciante, que mediante forcejeo este sujeto le propina varios golpes en el cuerpo a la dicente logrando así poder sustraerle su bicicleta”.