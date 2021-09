La diputada provincial por Juntos por el Cambio, María Eugenia Brizzi, contó a través de sus redes sociales que fue víctima de un violento robo en la localidad de El Palomar (Morón).

“Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra Sabina Frederic”, expresó.

Una de las dirigentes que se solidarizó con Brizzi fue su compañera de bloque, Rosío Antinori. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora expresó: “Es momento de decir BASTA en las urnas!! No se puede vivir más así!! Mi solidaridad y pronta recuperación María Eugenia Brizzi”.