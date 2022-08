El diputado provincial Germán Di Cesare (Frente de Todos) defendió al gobierno de las críticas de la oposición por el recorte de transferencias dispuesto por el ministro de Economía, Sergio Massa, en áreas como educación y salud, señalando que la Argentina vivió el efecto de “dos pandemias”, y remarcó que los integrantes del frente Juntos “no pueden contarnos nada positivo” sobre el gobierno anterior, que encabezó Mauricio Macri.

“Para hablar de recortes después de haber sido parte del gobierno de 2015-2019 hay que tener una verdadera actitud, porque fue un recorte constante”, dijo el legislador durante la picante sesión en la Legislatura bonaerense. “No podemos decir que se recortó el plan Conectar Igualdad o de viviendas, porque no tuvieron plan directamente, así que en ese sentido no tuvieron recorte. Pero sí que le aumentaron la luz y el gas en más del 3000% a la población.”

“No tienen nada bueno para contar. En nada le beneficiaron la vida a la gente de este país. Creo que, haciendo un gran ejercicio de memoria, ninguno va a poder contarnos nada positivo al respecto”, dijo Di Cesare. “Sí, en cambio, los ajustes constantes, la caída del salario real, la caída del empleo, que en 2019 alcanzó límites insospechados.”

“Hoy nos tocó vivir, en el mundo globalizado, dos pandemias. Y no hablo de la de ustedes (por el macrismo). La primera es la enfermedad que todos conocemos y la segunda, esta crisis que tenemos, producto de una guerra que ha afectado a todos los países. Países potencias, como Alemania, que han tenido que salir a calentarse con madera o con carbón, o Inglaterra, que ha tenido que apagar todos los edificios públicos para sortear este momento”, abundó Di Cesare. “Y en esta Argentina, donde tenemos que importar gas para no dejar de calentar tantas viviendas y para que la industria no decaiga, estamos haciendo un enorme esfuerzo.”

Por eso, Massa “tiene que tomar medidas que no son las que nos gustan, con la responsabilidad que nos toca”, explicó el legislador.

Respecto de la oposición, “llama la atención que hablen de ajuste cuando es lo que hicieron siempre, sin ninguna de estas crisis”, añadió. “Y muchos estamos convencidos de que fue una suerte que no le tocó a Macri gobernar con pandemia, con guerra mundial, porque si no, no sabemos cuál habría sido el destino de los argentinos.”