Los restos del ex diputado nacional del Partido Socialista Héctor Polino, fallecido ayer a los 89 años, fueron despedidos hoy en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Familiares, amigos, allegados y dirigentes políticos de diferentes partidos se acercaron a la Cámara de Diputados para rendir sus honores y despedir a quien fuera también secretario de Acción Cooperativa del Gobierno de Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989. Como diputado nacional, Polino tuvo tres mandatos consecutivos en representación de la Ciudad de Buenos Aires: entre 1993 y 1997, 1997 y 2001, y 2001 y 2005. En 1992, fundó Consumidores Libres, un organismo no gubernamental dedicado a la defensa de los consumidores, y al momento de su muerte se abocaba al trabajo en esta organización. Cada 15 días, esta entidad realiza un relevamiento de la calidad y los precios de 38 productos de la canasta básica alimentaria en los principales supermercados de la Argentina y negocios barriales de la Ciudad de Buenos Aires. Polino se recibió como maestro mayor de obras y luego como abogado y procurador en la Universidad de Buenos Aires. Además, recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Concepción del Uruguay. Decidió entrar al mundo de la política a los 15 años, cuando se unió a la Juventud Socialista Argentina, la rama joven del Partido Socialista. Años después, ya en representación del PS, consiguió su primer cargo público como concejal de la Ciudad de Buenos Aires para el período 1960-64. Sin embargo, sólo pudo estar en el cargo dos años, debido a que, tras el golpe militar de 1962, fue cesado en su cargo tras ser disuelto el organismo gubernamental. Si bien no fue radical, Polino se unió a las filas de Raúl Alfonsín durante el primer período de un mandato presidencial desde la recuperación de la democracia, en 1983. En ese aspecto, asumió como el nuevo secretario de Acción Cooperativa de la Nación el 10 de diciembre de 1983 y permaneció en ese puesto hasta el 7 de julio de 1989. Un año antes, había ingresado al Partido Socialista Democrático, donde forjaría un grupo de dirigentes y referentes del espacio que desarrollarían más tarde la reunificación del Partido Socialista en la Argentina. SH/MG/AMR NA