Mariano Arcioni era vicegobernador de Chubut a fines de 2017, cuando, desafortunadamente, el entonces gobernador Mario das Neves murió, y él asumió ese cargo. Hay quienes creen que fue para peor. Por ejemplo, la forma de gobernar de Arcioni generó “una situación muy crítica” cuando el Estado se vio en dificultades para pagar los sueldos, ejemplifica el diputado provincial Manuel Pagliaroni, de la Unión Cí­vica Radical (UCR).

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Pagliaroni enumeró los problemas que aquejan a los chubutenses, como un “alto índice de inseguridad” en las ciudades que registran un alto nivel de desempleo, o la refinanciación de la deuda, que le dejará “una situación muy difícil” al próximo gobierno, según consideró el legislador.

–¿Qué balance puede hacer de estos años de gobierno de Mariano Arcioni en la provincia?

Bueno, yo he manifestado muchas veces lo mismo, y sigo creyendo que el gobierno de Arcioni ha sido un gobierno de transición entre un modelo que encabezó Mario das Neves, con una impronta personal muy importante y también con muchos problemas, con muchos casos de corrupción, que terminó siendo un escándalo en el año, si no me equivoco, 2017, cuando empezaron a saltar las denuncias de corrupción que terminaron con funcionarios presos; de ese gobierno con una impronta tan fuerte que le daba Das Neves, a un próximo gobierno que asumirá el 10 de diciembre, que nosotros entendemos que será un gobierno de JxC. Bueno, Arcioni ha sido una transición entre esos modelos. Le han tocado buenas y malas. Entre las malas, como les tocó a todas las administraciones públicas, la pandemia; y también muchas malas producto de sus propias gestiones, como haber decidido en 2019 aumentar los salarios a un nivel que no podían pagarse, solamente porque había elecciones, y con eso intentar conquistar (y probablemente lo haya logrado) el voto de los trabajadores estatales. Luego la provincia entró en una situación muy crítica, con atrasos salariales; en la provincia se llegó a estar tres meses atrasado el pago de los salarios, es decir, fue un momento muy crítico en la provincia. Hoy esa situación está más o menos resuelta, pero es un gobierno que no hace más que esto: pagar los salarios. No han emprendido grandes políticas públicas en ningún sector y la administración solamente hoy pasa por pagar los sueldos a fin de mes y no proyectar hacia adelante. Más allá de lo que diga en el discurso, que obviamente no coincidimos con su mirada, yo creo que no ha dejado las bases sentadas de apoyo a ningún sector productivo que pueda generar empleo, que pueda generar más riqueza. Por el contrario, creo que no se ha hecho nada en ese sentido, que ha habido mucha pasividad y que lamentablemente los funcionarios que lo acompañan, en su gran mayoría, no han estado a la altura de las circunstancias.

–En el inicio de las sesiones ordinarias en la Legislatura, el pasado miércoles, Arcioni remarcó una y otra vez que él dejaba una provincia “ordenada”. Sumó muchas voces críticas críticas por parte de la oposición este punto de vista del gobernador.

Sí, claramente, porque, mire, pagar los sueldos al día no es dejar una provincia ordenada. Habló de un superávit fiscal; yo no creo que sea así, veremos cuando llegue fin de año, pero anunciaron que este año tendrá 40.000 millones de superávit, que sería el equivalente a dos masas salariales. No creo que esto vaya a suceder. Por eso creo que, en general, quienes somos de la oposición tenemos una mirada crítica sobre esto. Porque además la provincia, para hacer frente a esos compromisos básicos, como es el pago de salarios, lamentablemente debe emitir permanentemente letras, es decir estos endeudamientos a corto plazo que andan siempre rondando los once meses, once meses y algo, a unas tasas relativamente altas, y que además, al momento del pago, si bien se pagan en pesos, se pagan de acuerdo a la cotización del dólar, o sea que en cierta forma también es un endeudamiento en dólares, aunque no figure así en la emisión de la letra. Así que es una situación muy crítica la que va a tener el próximo gobierno. A eso se le suma, además, la refinanciación de BOCADE, que a partir del año 2024 comienza con cuotas trimestrales muy altas. Así que realmente es una situación difícil.

–Diputado, usted recorre permanentemente el territorio de la provincia y entra en contacto con los vecinos, con los habitantes de Chubut. ¿Cuáles son hoy en días las preocupaciones o aquellos reclamos que necesitan ser solucionados urgentemente?

Mire, dependiendo de la zona de la provincia. Pero es cierto: yo estoy en el segundo período como diputado y desde el primer día que asumimos hemos recorrido mucho, sobre todo el interior provincial, donde se concentra poca cantidad de gente pero sí muchas localidades. Hay, por ejemplo, unas veinte localidades que no tienen interconectado eléctrico, por lo cual generan su energía con motores a gasoil, algo que hoy debe existir en muy pocos lugares del mundo, de una manera muy precaria y muy costosa. Así que uno de los reclamos que se hacen en esos sectores es, fundamentalmente, poder contar con un interconectado eléctrico que les dé garantías de que no se les corte la luz cada dos, tres días, que no estén además varios días sin electricidad. Esto perjudica al comerciante que tiene lácteos, al que tiene carnes, a los vecinos que pierden las cosas que tienen guardadas en la heladera. Ese es uno de los reclamos; yo diría que en el interior provincial el más importante.

Y el otro tiene que ver con el empleo. Si bien hay ciudades, como Comodoro Rivadavia, donde el desempleo es muy bajo, hay otras, como Trelew, que es precisamente mi ciudad, donde el desempleo es muy alto y esto además trae aparejado un alto índice de inseguridad. Son reclamos que se le hacen al gobierno: por la inseguridad, por el empleo. Ni hablar de la educación. Esta es la provincia que menos días de clase ha tenido en los últimos cinco, seis años. De hecho, hubo años que no se ha llegado ni a la mitad de los días de clase obligatorios. Así que ésta es claramente una deuda del gobierno que el próximo gobierno tendrá que encarar fuertemente, en materia educativa, en materia de empleo y en materia energética.

–En este contexto, me gustaría conocer cómo se está preparando la Unión Cí­vica Radical, dentro de JxC, para pelear por la gobernación este año.

Nosotros tenemos un candidato que es el intendente de Rawson, la capital provincial. Una ciudad que la recibió devastada, una ciudad que en 2019, cuando asumió, no tenía recolección de residuos hacía meses. Imagínese lo que era una ciudad donde no se recolectaba la basura durante meses, es decir, realmente era un problema muy grave. No había servicio de transporte, porque la empresa no prestaba el servicio, una empresa privada. No se pagaban los sueldos de los trabajadores municipales. Bueno, en ese contexto asumió y en pocos meses, con muchísimo esfuerzo, con mucha honestidad y transparencia, logró sacar a la ciudad adelante. Y creo que eso hoy es algo que, al menos aquí en esta comarca, en Trelew, Madryn, Gaiman, que son las ciudades más cercanas, se ve y se lo valora. Así que creo que esto es un buen ejemplo de lo que se puede hacer a nivel provincial administrando bien, y que Damián Biss es un hombre que tiene la experiencia para hacerlo, que tiene muy buena relación con los sectores sindicales e incluso con otros sectores políticos, de manera tal que puede llegar a gobernar con consensos en algunas cuestiones básicas que hay que acordar. Así que es nuestra alternativa, la alternativa que presentamos dentro de JxC, y que vamos a ir a disputar a través de una elección interna si hay más de un candidato.