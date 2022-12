Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221213 Daniel Lipovetzky

–Se acerca fin de año y la Legislatura bonaerense está a horas de tratar el Presupuesto 2023. ¿Qué análisis puede hacer de esta ley de leyes enviada por el Ejecutivo?

Estamos trabajando para llegar a la sesión convocada para el jueves, a ver si podemos darle media sanción, y después veremos si sancionamos en el mismo día el proyecto de ley fiscal para el año 2023. Es un tema que venimos trabajando con el Poder Ejecutivo, desde nuestro bloque de Juntos por el Cambio (JxC) sobre todo poniendo énfasis en las necesidades de recursos que tienen los intendentes, sobre todo los de nuestro espacio, pero en general todos los intendentes de la provincia, que en este año 2022 recibieron muy pocos recursos por parte del gobierno provincial, que por supuesto tiene muchos más recursos para transferir. Además, era parte de los acuerdos del Presupuesto de este año. Así que, si logramos un acuerdo, seguramente le vamos a dar sanción definitiva en estos días y el gobernador tendrá el Presupuesto para el año que viene.

Más allá de que, por supuesto, nos hubiera gustado otro proyecto de Presupuesto y otra ley fiscal. Me parece que la clave para el año que viene hubiera sido buscar una rebaja impositiva para algunos sectores que están realmente muy, muy golpeados hoy en la provincia de Buenos Aires, sobre todo los sectores productivos, los sectores de servicios, y hay que incentivar la creación de empleo, y me parece que la ley fiscal que envió el gobernador no busca eso. Por supuesto que no hay grandes cambios. Nosotros mantenemos una línea coherente. Acompañamos a fin del año pasado la ley fiscal para este año y la vamos a acompañar seguramente este año. Pero nos hubiera gustado una ley fiscal que contemplara rebajas impositivas para algunos sectores, para incentivar hoy el crecimiento del empleo y la inversión, cosa que en la provincia de Buenos Aires es necesaria y hoy el gobernador no lo está viendo.

–¿Cómo se trabajó este año en la Cámara baja? ¿Hubo consenso, diálogo, entre oficialismo y oposición?

Te diría que fue un año regular. Yo no creo que haya sido un año de los mejores desde el punto de vista del funcionamiento legislativo. Hubo mucha parálisis y esto tiene que ver con la falta de voluntad de diálogo en general del oficialismo para buscar los consensos necesarios. Recordemos que hoy la Legislatura tiene mayorías cruzadas: en el Senado tiene mayoría el bloque de JxC, o por lo menos están muy parejos, y en Diputados la tiene el oficialismo, el Frente de Todos. Por lo tanto, hay que tener una vocación de construir los consensos y también entender que no todos los proyectos que tienen que aprobarse son los que le gustan al gobierno, sino trabajar en proyectos que pueden ser algunos de interés de la oposición y otros, por supuesto, que sean de interés del oficialismo. Esto prácticamente no ocurrió durante todo el año y por lo tanto, esa falta de vocación de una construcción de consensos hizo que realmente hayamos tenido una producción legislativa menor a la que a mí me hubiera gustado.

–¿Se podrá llegar a tratar la reforma jubilatoria del Banco Provincia antes de fin de año?

Nosotros tenemos una posición muy clara. La expresamos en las comisiones donde se dictaminó el proyecto. Nosotros hicimos un dictamen de rechazo porque creíamos que era un proyecto que implicaba un costo fiscal enorme para el Estado provincial en un momento en que realmente necesitamos que los recursos de la Provincia se destinen a los sectores con más necesidades y a la inversión en infraestructura.

Pensemos que hoy hay una situación muy complicada en la provincia de Buenos Aires. Yo camino mi ciudad, La Plata, todos los días, recorro, hablo. Y a treinta cuadras del centro de la ciudad, de la Legislatura, hoy hay gente que tiene hambre, que la pasa muy mal. Creo que los recursos tienen que estar volcados hacia esos sectores y hacia reactivar la economía provincial.

En el debate sobre la ley del BAPRO me parece que había que buscar otras instancias. Hay una instancia judicial también que todavía no ha sido resuelta. Por lo tanto, nuestra posición era no acompañar el proyecto que envió el Ejecutivo. Pero si hubiera habido una verdadera vocación de construir consensos y diálogos en el oficialismo, quizás podríamos haber seguido trabajando para encontrar alguna solución legislativa al respecto. No la encontramos porque, en definitiva, lo único que hizo el gobernador fue enviar el proyecto y luego hacer declaraciones ordenando a la Legislatura que tenía que sacar su proyecto. Él ha sido diputado nacional; yo fui diputado nacional con él de 2015 a 2019. Él sabe cómo funcionan los poderes legislativos, donde la clave es la construcción y el diálogo y no las imposiciones por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, la verdad que así es difícil