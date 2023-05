Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230519 Daniel Arroyo

–En una entrevista televisiva, Cristina Fernández de Kirchner reiteró que no será candidata y también describió un escenario electoral “de tercios”. ¿Coincide en este panorama con la vicepresidenta?

Sí. Creo que hay un panorama electoral de tercios con un crecimiento de la extrema derecha, y eso a mí realmente me preocupa. Me parece, claramente, que hay un quiebre en la relación entre la política y la sociedad. La sociedad está enojada, cansada, está quebrada la relación de la sociedad con la política. La sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén y al supermercado a ver si te alcanza, si no te alcanza, y que discute temas que nada tienen que ver con la realidad. Y ese esquema ha hecho que crezca la extrema derecha. En mi opinión, crece por el diagnóstico: cuando dice “la casta, la política” tiene razón realmente, acá hay un problema serio. Ahora, cuando propone dolarizar, o que se puedan vender bebés, o que se puedan vender armas, seguramente hay mucha gente que lo duda. Pero es indudable que hay un escenario de tercios y que está creciendo la extrema derecha en la Argentina.

–En este escenario que usted describe, el peronismo debe “volver a enamorar a la sociedad”, como bien analizó ayer la vicepresidenta. ¿Cuál debería ser el próximo plan de gobierno de una gestión peronista?

Yo creo que tenemos que tomar un plan de gobierno cuyo primer punto sea un plan antiinflacionario. Acá la clave es bajar la inflación. La clave en la Argentina es reducir la inflación, es contar cómo vamos a hacer para atender el problema central, que es el precio de los alimentos, que es el pan a $ 600, que es la leche a 300 y que es el kilo de asado a $ 1600. Un plan antiinflacionario tiene que tener un componente fiscal, que hace a los gastos del Estado; un componente monetario, que hace a la emisión monetaria, pero también el tema de la intermediación, porque hoy el tambero saca el litro de leche a $ 90 y termina en $ 300 en la góndola. También tiene que haber un conjunto de alimentos que estén regulados, que se puedan regular. No es lo mismo leche, carne, frutas y verduras que el resto. Y finalmente, me parece a mí, un plan que genere un sistema de crédito no bancario y desendeude a las familias y a los pequeños productores. Yo presenté varios proyectos de ley en esa línea. Pero para mí el punto uno es un plan antiinflacionario.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Considera necesario revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

Sí, me parece que de hecho se está revisando ya. El acuerdo con el Fondo Monetario claramente es restrictivo, limita las capacidades para avanzar del Estado nacional, de la Argentina, y además, objetivamente, la sequía ha complicado las cosas y ha quitado cerca de 20.000 millones de dólares. Me parece que de hecho, ya en la práctica, en los hechos, se está reorganizando, renegociando el acuerdo con el Fondo.

–Ahora lo llevo al plano estrictamente electoral. ¿Considera que se puede alcanzar un candidato único en el FdT, o todo se dirimirá en las PASO?

Veo difícil que se pueda alcanzar un candidato único. Creo que se puede hacer y que hay que encarar un programa de gobierno y debatirlo. Me parece que hoy hay como miradas distintas y hacen difícil eso, que haya un candidato único. Si tenemos un candidato único, tendremos que llevar adelante un programa con mucha claridad. Y si no, una PASO donde haya distintos candidatos y candidatas y la sociedad, votando, les dé legitimidad, diga “es por acá, voto a este candidato o a esta candidata”. Hoy me parece difícil que se pueda arribar a un candidato único.

–¿Y Sergio Massa sería un buen candidato a presidente?

Sergio Massa sería un buen presidente, para empezar, porque es claramente una persona que se preparó. Conoce de energía, conoce de seguridad social, de trabajo. Ha generado condiciones. Ha recorrido el mundo, ha recorrido la Argentina. Se ha preparado. Sería un gran presidente en mi opinión, claramente.

–¿Ve probable que se desdoblen las elecciones nacionales de las de la provincia de Buenos Aires, un debate que en el último tiempo también está en el centro de gran parte de los medios?

Técnicamente me parece que sí, claramente es posible. Y tendría un punto favorable, que es el debate sobre la provincia de Buenos Aires, sobre la situación de la provincia de Buenos Aires. Me parece poco probable que se pueda concretar eso. Como las PASO de la provincia de Buenos Aires y las PASO a nivel nacional se hacen en el mismo momento, me parece poco probable que se desdoblen. Entiendo que es un debate válido y a mí, que soy bonaerense, me gusta discutir los temas que hacen estrictamente a la provincia. Ahora, con los tiempos como están, me parece poco probable.