La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió hoy la intervención de una senadora de su espacio durante la última sesión del Senado en la que salió al cruce de una comparación de Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) entre los desaparecidos en dictadura y los fallecidos por la pandemia y dijo sentir "emoción" por la respuesta.

"Razón y emoción… Pocas veces confluyen tan armónicamente. Quiero compartir la intervención de la senadora (Silvia) Sapag en la última sesión, refiriéndose a la comparación que se efectuara entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura y los 100.000 fallecidos por la pandemia", escribió la presidenta del Senado en su cuenta de la red social Twitter.

Fernández de Kirchner compartió el video de la legisladora Sapag (Movimiento Popular Neuquino) en la que responde dichos del senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau, quien comparó a los fallecidos por la pandemia con la víctimas de la dictadura militar al señalar que "son tres veces las victimas del terrorismo del Estado".

"No es lo mismo porque los 30 mil fueron asesinados y nuestros 100 mil son fallecidos a pesar de las atenciones que el Estado brindó para cuidarlos, pero sus cuerpos no resistieron", sostuvo la senadora, y agregó que "no es lo mismo organizar campos de concentración para aniquilarlos a construir y equipar hospitales".

Sapag consideró, también en respuesta a Lousteau, que "no es lo mismo aviones tirando jóvenes al mundo que aviones buscando millones de vacunas en el mundo". (Télam)