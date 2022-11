El diputado del Frente de Todos, Leandro Santoro, reveló que le dolió que no hayan pensado en él al repartir los cargos del Gobierno en 2019.

“Pensé que iba a ser viceministro, de hecho lo llamé a Aníbal (Fernández) diciéndole que los periodistas me llamaban preguntándome qué iba a hacer y yo decía que no tenía información. Me dijo que le escriba directamente, entonces le mandé un mensaje (al Presidente) preguntándole si tenía lugar en el Gobierno, y me respondió diciendo que yo nunca le había pedido nada, y sí, es verdad, pero hay que pedir, y me dijo que hable con Santiago (Cafiero)”, señaló.

Quien se hizo eco de estas declaraciones fue el diputado provincial por Juntos por el Cambio, Juan Carrara. En su cuenta de Twitter, el legislador escribió un breve pero contundente mensaje al respecto: “Se juntaron por los cargos. Cada día más claro”.